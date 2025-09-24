X!

Uuring: sõnaohtram vabandus mõjub siiramalt

Ühiskond
Näiteks pidi peaminister Boris Johnson alatasa vabandama oma käitumise pärast koroonapandeemia ajal.
Näiteks pidi peaminister Boris Johnson alatasa vabandama oma käitumise pärast koroonapandeemia ajal. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Ühiskond

Kes soovib mõne eksimuse korral siiralt vabandada, võiks öelda rohkemat kui lihtsalt "palun vabandust". Ühendkuningriigi teadlase uuring osutab, et pikem ja läbimõeldum vabandus mõjub siiramalt. Teisalt ei mõju siiralt ka üleliia teatraalsed vabandused.

Kui inimene soovib millegi pärast vabandust paluda, siis kuidas peaks seda tegema? Hiljutine uuring osutab, et on oluline vahe, kas inimesel on väga kahju või ta peab midagi äärmiselt kahetsusväärseks. Samuti tajutakse erinevalt seda, kas inimene peab oma teguviisi väga valeks või ülimalt taunitavaks, vahendab The Guardian.

Uuringu eesmärk oli hinnata erinevate vabanduste tajutud siirust. Selgus, et kahetsust väljendades on oluline inimese lausutud silpide arv: pikemate sõnadega vabandused mõjuvad kuulajale siiramalt. Uuringu autori sõnul annab see tunnistust, et kahetseja näeb rohkem vaeva, isegi kui vaev seisneb vaid veidi keerukama sünonüümi kasutamises.

Uuringuga mitte seotud Briti Psühholoogia Seltsi psühholoogi Tara Quinn-Cirillo sõnul on vabandust keelekasutusega peenutsemisest hoolimata kõige raskem sõna, mida kuuldavale tuua. Eksimust on tema sõnul raske tunnistada, sest see tähendab enda haavatavuse tunnistamist. Evolutsiooniliselt pole inimene aga kujunenud haavatavust välja näitama, sest see ei aidanud piltlikult öeldes ellu jääda.

Uuringus analüüsis teadlasrühm muu hulgas mitmeid kuulsuste ühismeedias postitatud vabandusi.

Lavastatult mõjuv vabandus. Näitlejad Ashton Kutcher ja Mila Kunis kirjutasid toetuskirju, kus palusid kergemat kohtulikku karistust vägistamises süüdi mõistetud Danny Mastersonile. Kirjas nimetasid nad Mastersoni oma eeskujuks. Kirjale järgnes hoolikalt valitud sõnadega videovormis vabandus. Paar kasutas rõhutatud pausidega lauseid, nagu Oleme põhjustatud valust teadlikud... ja Me toetame ohvreid... Vabandus polnud vaatlejate hinnangul kuigi siiras.

Ülevoolav vabandus. Ühendkuningriigi Töölispartei endine rahandusminister Liam Byrne kirjutas The Guardiani veergudel avaliku vabanduskirja. Seal palus ta südantlõhestavalt vabandust oma rumala, labase ja pagana solvava käitumise eest. 

Byrne jättis 2010. aastal oma mantlipärijale paberil kirja, kus seisis lühidalt: "Vabandust, raha on otsas." Hiljem hakkas uus peaminister David Cameron Byrne'i sõnu korrates pidevalt Töölisparteid kasinuses süüdistama. Byrne palus vabandust, et see kõik "aitas kahjustada mulle armsat parteid" ja et "häbi selle pärast on minus hõõgunud iga päev". Vaatlejate hinnangul polnud nii ülevoolav vabandus aga vajalik.

Ebausutav vabandus. Tara Quinn-Cirillo sõnul korrutab osa inimesi pidevalt lihtsalt sõna vabandust. Teadlase hinnangul ei mõju see aga siiralt ja keegi ei usu, et sellised inimesed oma käitumist muudaksid. Näiteks pidi peaminister Boris Johnson alatasa vabandama oma käitumise pärast koroonapandeemia ajal. 

Kuna vähesed jäid tema vabandusi uskuma, võttis endine valitsusjuht lõpuks kõik vabandused tagasi. Ta ütles, et nii haledalt ja roomavalt andekspalumine oli viga. Quinn-Cirillo sõnul koosneb siiras andekspalumine arusaamisest, oma tegevuse üle mõtisklemisest ja käitumise muutmisest – Johnsoni juhtumis jäid need vajaka.

Sarkastiline vabandus. Endine filmiprodutsent Harvey Weinstein mõisteti süüdi seksuaalses ahistamises. Esimeste süüdistuste ilmudes kirjutas ta New York Timesi veergudel: "Mõistan, et minu varasem käitumine oma kolleegidega on teinud paljudele haiget ja ma palun selle pärast siiralt vabandust." Ta lisas toona, et kasvas üles 1960. ja 1970. aastatel, mil "kõik käitumisreeglid ja töökohad olid teistmoodi." Weinsteini advokaat ütles aga eraldi avalduses, et produtsent kavatses tema vastu esitatud "valedest ja laimavatest väidetest kubiseva" süüdistuse vastu kohtusse minna.

Hilinenud vabandus. Poeet Dante pagendati aastal 1302 Firenzest oma poliitiliste vaadete tõttu. Linn tunnistas alles 706 aastat hiljem ehk 2008. aastal, et omaaegne otsus võis olla vale ja palus vabandust. Poeedi kauge järeltulija krahv Pieralvise Serego Alighieri keeldus aga nn vabandustseremoonial osalemast. Ta pidas sündmust pigem PR-trikiks kui südamest tulevaks kollektiivseks lepituseks. 

Galileo Galileile ei pakutud sedagi. Katoliku kirik tunnistas 1996 aastal ehk kolm ja pool sajandit hiljem, et teadlasel oli olnud õigus ja Maa tõepoolest tiirleb ümber Päikese. Mingit vabandust kirik aga ei palunud, öeldes vaid, et "kurb arusaamatus jääb nüüdsest minevikku."

Uuring ilmus ajakirjas British Journal of Psychology.

Toimetaja: Airika Harrik

Samal teemal

13:21

Uuring: sõnaohtram vabandus mõjub siiramalt

23.09

Doktoritöö: ettevõtetel napib vahendeid töötajate oskuste arendamiseks

23.09

Doktoritöö: ellujääja süütundele pööratakse liiga vähe tähelepanu

18.09

Teaduskirjastuste miljardiäri surub Eesti teaduse maksumüüri taha

17.09

Liikuvuseksperdid: Eesti linnad on kinni mineviku ja oleviku vahel

15.09

Eksperdid: sõnumisaladust riivav EL-i eelnõu annaks hoobi sõnavabadusele

09.09

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

06.09

Pühapäeva õhtul sai näha täielikku kuuvarjutust

04.09

Nõukogude ajal populaarne prussakakriit koosnes tõenäoliselt lõhkeainest

04.09

Keelefilosoof: juturoboti vastuste taga napib tahtlikku autoriteetsust

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:21

TAI teadur: pohmeluses spordientusiast riskib vedelikupuuduse ja vigastustega

12:29

Paavst Leo XIV pelgab tööstusrevolutsiooni hädade naasmist

10:21

Põlissordid aitavad tagada toidujulgeolekut ja kannavad kultuuripärandit

10:12

Ränne on karikormorani evolutsiooniline päästerõngas

07:46

Merealused kaablid kütkestavad emaseid krabisid

23.09

Puittaimede stressitaluvuse määrab asukoha ja pärilikkuse duett

23.09

Teadlane: tehisaru märgendab postitusi inimesest demokraatlikumalt

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo