Kuumalaine kiirendab vananemist

Suvi kestab veel ja sellele osutab ka käimasolev sügiskuu alguse soojalaine. Sügise paratamatu lähenemine võiks aga värkse teadusuuringu paistel rõõmustada kõiki neid, kes endale võimalikult hilja saabuvat elusügist soovivad.

Hiina teadlased kirjutavad ajakirjas Nature Climate Change, et inimese kokkupuude kuumalainetega võib kiirendada vananemist.

Siyi Chen Hongkongi Ülikoolist ja ta kolleegid uurisid läbi ligi 25 tuhande Taiwani inimese terviseandmed ja vaatasid põletikunäitajate, vererõhu ja muu teabe põhjal, kui palju erines inimeste bioloogiline ehk näiv vanus nende puhtalt sünnikuupäevapõhisest kronoloogilisest vanusest.

Võttes sinna kõrvale ka ilma-andmed inimeste elukohta tabanud kuumalainete kohta saidki teadlased teada, et inimese läbi elatud kuumalainepäevade arv osutus kõige tugevamaks mõjuriks, mis bioloogilist vananemist hoogustas.

Neli päeva kuumalaineid edendas inimese bioloogilist vanust keskmiselt üheksa päeva võrra.

Eriti tugevalt ilmnes nähtus just füüsilist tööd tegevatel inimestel, kelle vananemine kiirenes kuumalainete toimel kolm korda hoogsamalt kui inimestel keskmiselt.

Keskmisest tõhusamalt toimisid kuumalained ka maapiirkondade elanikele, aga ka kõigile neile, kellel ei olnud juurdepääsu konditsioneeritud õhuga ruumidele.

Laias laastus samasuunalisi tulemusi on selgunud ka ühest teisest hiljutisest uuringust, mis on tehtud ameeriklaste peal.

Sydneys Macquarie Ülikoolis töötav Austraalia teadlane Paul Breggs toetub ajakirjas Nature Climate Change avaldatud arvamusartiklis just neile kahele uuringule, kui kehutab pöörama senisest suuremat tähelepanu jahedusvõimaluste pakkumisele kuumalainete ajal.

Kui aga laiemalt võtta, siis on ka inimestel enestel võimalik oma elulaadi kohendades bioloogilist vananemist aeglustada: ikka piisavalt liikudes, piisavalt magades, õigesti toitudes, mitte suitsetades, stressi vältides — ja mitte üle kuumenedes.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.