Geenide toime võib olla emalt ja isalt pärituna vastupidine

Võib tunduda, et geenid, mille oma vanematelt pärime, on lihtsalt juhuslik komplekt kalduvusi ja omadusi. Mis juhtub aga siis, kui emalt ja isalt saadud geenivariandid pole ühel meelel ning peavad kehas maha omalaadse köieveo, mis mõjutab pikkust, ainevahetust ja isegi riski haigestuda teise tüübi diabeeti.

Värske uuring, millesse andsid olulise panuse ka Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu teadlased, näitab, et paljude selliste geenivariantide toime sõltubki sellest, kas need on päritud emalt või isalt. Seejuures on nende mõju sageli lausa vastupidine.

Tõdemuseni jõudis suur rahvusvaheline teadlasrühm Šveitsi, Eesti ja Norra ülikoolidest. Nad töötasid välja uudse arvutusmeetodi, mis võimaldas neil analüüsida ligi 240 000 inimese geeniandmeid Briti biopangast, Norrast ja Eesti geenivaramust, ilma et oleks vaja olnud nende vanemate endi DNA-d. See võimaldas uurida nähtust, mida nimetatakse vanemliku päritolu efektiks, enneolematus mahus.

Uuringust koorus välja üle 30 näite, kus geenivariandi mõju sõltus selle päritolust. Eriti selgelt joonistus muster välja kasvu ja ainevahetusega seotud tunnuste, näiteks pikkuse, vererasvade ja diabeediriski puhul. Vanemaspetsiifiline vastandmõju ilmnes 30-st geenivariandist 19-l.

Näiteks leidsid teadlased geenivariandi, mis mõjutab oluliselt teist tüüpi diabeeti haigestumise riski. Kui see variant pärida isalt, suurendab see haigestumise tõenäosust, kuid emalt pärituna hoopis kaitseb selle eest. Teadlaste sõnul võib see isalt päritud risk olla diabeedi puhul üks suurima mõjuga teadaolevaid geneetilisi tegureid.

Miks sellised vastandlikud mõjud üldse tekivad? Teadlased seletavad seda vanemliku konflikti hüpoteesiga. Selle teooria kohaselt on isapoolsetel geenidel kalduvus soosida järglase kiiret ja suurt kasvu, et tagada oma geenide kindel edasikandumine. Seda isegi juhul, kui see kurnab ema ressursse. Emapoolsed geenid on seevastu justkui alalhoidlikumad – nemad püüavad säästa ema, et tal oleks jõudu ja tervist ka tulevasteks rasedusteks.

See bioloogiline huvide konflikt peegeldub geenide töös. Kuna emalt ja isalt saadud pärilikkusaine on täpselt samasugune, on erineva mõju taga nn genoomne vermimine. See tähendab, et rakkudes ei muutu mitte DNA järjestus ise, vaid selle külge pannakse täiendavaid molekule, mis käituvad sisse-välja lülititena.

Uurimus ei anna meile mitte ainult uusi teadmisi pärilikkuse keerukusest, vaid aitab lisaks paremini mõista levinud haiguste, nagu teist tüüpi diabeedi geneetilist tausta.

Uuringu tulemused on avaldati ajakirjas Nature.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.