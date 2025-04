Suure Sinise Augu setted viitavad tormide sagenemisele

Teadlaste uuringud osutavad, et Kariibi mere troopilised tsüklonid sagenevad ja võivad järgnevatel aastakümnetel märkimisväärselt tugevneda. Töörühm kogus proovid Suure Sinise Auguna tuntud sügavikust, mis asub umbes 80 kilomeetri kaugusel Belize rannikust, vahendab LiveScience.

Uuringu üks peamisi tulemusi on see, et piirkondlike tormide sagedus on alates 5700 aasta tagusest ajast järjepidevalt suurenenud. Samas on tormide esinemissagedus viimase 20 aasta jooksul palju suurem kui viimase 6000 aasta jooksul. Autorid usuvad, et tegu on selge märgiga kaasaegse ülemaailmse soojenemise mõjust.

Troopilised tsüklonid on intensiivsed, pöörlevad madalrõhusüsteemid, mis moodustuvad soojade ookeaniveekogude kohal ja kannavad soojust ookeanist ülemistesse atmosfäärikihtidesse. Need võivad areneda äärmiselt laastavaks, tekitades tugevaid tuuli, paduvihma ja tormilaineid.

Suure Sinise Auguna tuntud karstilehter kujunes välja viimase jääaja lõpus, umbes 10 000 aastat tagasi, kui merevee tase kiiresti tõusis. Teadlased kaevasid piirkonna tormisuse pikaajaliste trendide uurimiseks 125 meetri sügavuselt välja 30 meetrit pika settepuursüdamiku.

Settekihte analüüsides suutsid teadlased kindlaks teha, kui palju troopilisi tsükloneid on viimase 5700 aasta jooksul esinenud. Tavaliselt moodustub igal aastal kaks kihti rahuliku ilma setendit, mis võimaldab teadlastel kihte lugeda nagu puude aastarõngaid ning võrrelda neid tormide tekitatud setetega.

Tulemused näitasid, et troopilised tsüklonid on muutunud üha sagedasemaks. Seejuures kiirenes tormide arvu kasv pärast tööstusrevolutsiooni algust, kui inimesed hakkasid põletama fossiilkütuseid.

Tormide sagenemise põhjused

Uuringu autorid tuvastasid kaks peamist tegurit, mis mõjutavad troopiliste tsüklonite sagenemist. Esimene on troopilise konvergentsivööndi (ITCZ) lõunasse nihkumine viimase 1000 aasta jooksul. ITCZ asub ekvaatori lähedal, kus põhjapoolkera ja lõunapoolkera passaatide kohtumine tekitab madalrõhuvööndi, kõrge õhuniiskuse ja sagedased äikesetormid.

Selle põhjapoolses servas asub orkaanide peamine arengupiirkond, kus tekib enamik Atlandi troopilisi tsükloneid. ITCZ liigub tavaliselt suvel põhja ja talvel lõunasse vastavalt merepinna temperatuuride muutustele, kuid viimasel paaril tuhandel aastal on see järk-järgult lõuna suunas nihkunud.

Nihe on viinud ilmselt Atlandi ookeani tormide tekkepiirkonna lõunapoolsematesse laiuskraadidesse ja muutnud peamiste tormiteede suunda, tõid autorid välja.

Inimtegevusest tingitud kliimamuutused, eriti merepinna temperatuuride tõus, on siiski peamine troopiliste tormide sageduse kasvataja, selgub teadustööst. Teadlased prognoosivad, et aastaks 2100 võib Kariibi merd tabada kuni 45 troopilist tormi ja orkaani.

Kõrge sageduse selgituseks pole autorite hinnangul mitte looduslikud kliimavariatsioonid ega päikesekiirguse muutused, vaid tööstusajastu jooksul toimunud globaalne soojenemine, millega kaasneb kiirelt tõusnud merepinna temperatuur ning tugevamad La Niña sündmused.

Uuring avaldati 14. märtsil ajakirjas Geology.