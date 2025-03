Eripedagoog: düskalkuulia võib olla ühel õpilasel kahekümnest

Kirjutamis- ja lugemisraskustest ehk düsgraafiast ja düsleksiast on räägitud palju. Düskalkuulia ehk arvuhulkade tajumisraskus on saanud vähem tähelepanu. Eripedagoogi ja Tallinna Ülikooli lektori Liina Malva sõnul võib suisa igas klassis leiduda üks düskalkuuliaga laps.

"Düskalkuulia mõjutab seda, kuidas me tajume hulkasid, nendele hulkadele vastavaid arve ning nende arvude muutumist ehk teisisõnu arvutamisoskust," selgitas Malva saates "Terevisioon". Näiteks peab düskalkuulik täringumängus silmade arvu täringul ükshaaval kokku lugema. Samuti võib ta pakkuda, et toa kõrgus on 200 meetrit.

Peamine abivahend düskalkuuliaga inimesele on tema sõrmed. Kui on vaja näiteks teha tehe 8 + 4, loendab düskalkuulik seda sõrmede toel. "Nad ei kasuta arvutamisel strateegiaid, mida meie teeme automaatselt," tõdes Malva. Korrutustabel, mis sisaldab juba matemaatilisi mustreid, võib tema sõnul vajada düskalkuuliaga lapsel rohkem harjutamist kui mõnel teisel õpilasel. Seevastu geomeetria ei pruugi sellele inimesele üldse raskusi valmistada.

Eestis puudub korralik düskalkuulia esinemuse statistika, ent eripedagoogi sõnul on see siin kindlasti aladiagnoositud. "Võin tuua näite Suurbritanniast. Nad on leidnud, et 20-st õpilasest on ühel düskalkuulia. Ehk tegelikult kui me väga tahame otsida, siis igast klassist võib ühe leida," sõnas ta.

Võrreldes düsleksia ja düsgraafiaga räägitakse düskalkuuliast vähem ning Malva sõnul on ka selle uuringud sõsarmurede omast aastaid maas. "Selle tõttu märkame seda vähem. "Väga lihtne on öelda lapsevanemana, et mina ka ei osanud matemaatikat ning nüüd laps võtab selle omaks," kirjeldas ta.

Kui kodus võib düskalkuulia jääda märkamata, siis õpetajal tasuks Malva sõnul koolis tähele panna, kas mõni laps jääb veel kolmandas-neljandas klassiski sõrmedel arvutama. "Teine asi on väga kõrge ärevus: võib juhtuda, et kui ülesanne tuleb, siis nutetakse või tuleb paanikahoog. Just arvud ja arvutamine tekitavad niivõrd kõrgendatud ärevusseisundi," lisas ta.

Düskalkuuliat ei saa välja ravida. Küll aga saab seda leevendada. Kui täiskasvanud düskalkuulikud saavad õppida toimetulekumehhanisme, siis laste jaoks on olemas arvutamise abivahendid. Näiteks võib düskalkuulia korral kasutada arvutusketti või arvuklotse. "Kõige olulisem on, et laps saab seda katsuda. Kui meie teeme arvutamistoiminguid abstraktselt oma peas, siis düskalkuuliaga õpilastel on väga oluline, et nad saaksid katsuda ja näha," võrdles Malva.

Düskalkuuliat esineb maailmas paljudel kuulsatel inimestel. Näiteks on nende hulgas lauljad Robbie Williams ja Cher ning ettevõtja Bill Gates. Oletatakse ka, et Albert Einsteinil võis olla düskalkuulia. Malva sõnul pole arvutusraskus elus kellelegi takistus: "Need inimesed on loovad ja intelligentsed. Düskalkuulia ei sõltu intelligentsitasemest."