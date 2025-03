Limuste parendatud sugupuu toob selgust hõimkonna mitmekesisusse

Limused ehk molluskid on üks mitmekesisemaid loomarühmi kogu planeedil. Nüüd on teadlased senisest loodetavasti veel paremini ja täpsemini välja joonistanud limuste evolutsioonilise sugupuu ning teinud seda genoomipõhiselt.

Juan Moles Barcelona Ülikoolist ja ta kolleegid analüüsisid 77 limuseliigi genoomi.

Need liigid esindavad kaheksat põhilist limusterühma, kes tänapäeval maailmas elavad, pisikestest karpidest, tigudest ja nälkjatest kuni hiidkalmaarideni, kaasa arvatud sellised vähetuntud süvamereloomakesed nagu torbiklimused ehk monoplakofoorid.

Limuseid on ligi sada tuhat erinevat liiki. Molesi ja tema kolleegide uuring aitab nüüd paremini mõista nende kehakuju, suuruse, käitumise ja elupaigavaliku kirjusust.

Teadlased kirjutavad ajakirjas Science, et nende leitud evolutsioonipuulised seosed limuserühmade vahel tunduvad olevat ka fossiilileidude põhjal järeldatuga päris heas kooskõlas.

Geeniinfo kõrvutused osutavad, et eelmainitud torbiklimused, kellel puudub pea, kuid kellel on kaitseks kõva koda, on limuste suurema alamhõimkonna Conchifera vanim tänapäevane rühm.

Vanuselt järgmised on peajalgsed, kelle hulka kuuluvad kalmaarid ja kaheksajalad.

Teadlased tõdevad, et limuste geneetiline mitmekesisus on suur. See teeb nende põlvnemisloo uurimise keeruliseks, kuid aitab seletada, kuidas nad on suutnud nii edukalt nii mitmesuguseid elupaiku asustada nii meres, mageveekogudes kui ka aias ja metsas.

Molesi ja ta kolleegide uuringust on peale evolutsioonihuviliste kasu veel paljudele, kaasa arvatud biotehnoloogidele ja looduskaitsjatele.

Sama teadlasrühm peab plaani limuste genoome veelgi laialdasemalt edasi uurida, et mõista, kuidas aitab geenide mitmekesisus kohaneda erisugustes elukeskkondades.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.