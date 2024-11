Eesti ettevõte testis mikrogravitatsioonis luuhõrenemise andureid

Paraboollennu käigus liigub lennuk mööda parabooli-kujulisel kumerat ja tuleb äkki alla. See tähendab, et 25 sekundi jooksul, mis see alla langeb, kogevad inimesed nullgravitatsiooni. Seega annab paraboollend võimaluse testida seadmeid mikrogravitatsioonis ilma neid kosmosesse saatmata. "See on oluliselt odavam, lihtsam ja inimestele kättesaadavam," selgitas Euroopa Kosmoseagentuuri Eesti äriinkubaatori juht Sven Lilla saates "Terevisioon".

Right Step lootis kosmoseagentuuri organiseeritud lendudel panna proovile oma välja töötanud tarkvara ja andurid, mis kinnitatakse pahkluu külge. Algselt veekeskkonna protsesside mõõtmiseks loodud seadmed mõõdavad luu-sisest vibratsiooni ja aitavad jälgida, kuidas mõjutavad luustumist erinevad tegevused.

Andurid on kasulikud nii taastusravis kui ka astronautidele, kes kaotavad kosmoses 2–4 protsenti oma luumassist. "Sellesama konkreetse tehnoloogiaga on võimalik mõõta, milline konkreetne trennitegevus on just selle inimese jaoks kõige õigem, millise sammu ja kiirusega peaks ta jooksma, et tal oleks luukadu kosmoses võimalikult väike," selgitas Lilla.

Lennud läksid Lilla sõnul edukalt ja andmeid koguti tohutus koguses. "Nende õnneks tuli viimasele lennule kaasa Euroopa esimene paraastronaut, kes jooksulindi peal jooksis," märkis ta.

Pikemas vaates ettevõtte eemärk jõuda astronautide ja tervishoiuasutusteni üle maailma. "Kindlasti on Eesti turg ainult algus," kinnitab Lilla: "Nad vaatavad juba praegu Eestist väljaspoole, et oma toodet suuremale rahvahulgale tutvustada." Esialgu on sõlminud ettevõtte koostööleppe astronautide treeningkeskusega, mis loodab sensoritelt saadava sisendi alusel planeerida paremini oma treeninguid.

Lilla rõhutas, et kosmoses testitud tehnoloogia on suure tõenäosusega rakendatav ka Maal: "Niimoodi see liikumine maapealsete ja kosmoserakenduste vahel kogu aeg käib edasi-tagasi."

Right Step on esimene Eesti ettevõte, mis osales SciSpace CORA Parabolic Flight paraboollendude projektis. Lisaks on sinna kaasatud Tallinna Tehnikaülikooli, St. Etienne'i ja Lääne-Londoni Ülikooli teadlased.