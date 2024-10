Lõuna-Korea loodab seljatada TI-põhise pornoprobleemi karmimate karistustega

Lõuna-Korea kriminaliseeris hiljuti nii süvavõltsingutel põhineva pornograafilise materjali vaatamise kui ka omamise. Paraku paistab, et see ei paku ohvritele õiglustunnet ega aita lahendada sügavamat ühiskondlikku probleemi, nendib R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Michelangelo loodud ja laiemale avalikkusele pigem Nokia reklaamist meenuv Jumala sõrmesirutus "Aadama loomisel" või Johannes Vermeeri "Tütarlaps pärlist kõrvarõngaga" on kindlasti paljudele tuttavad visuaalse kunsti näited. Eeldatavasti hakatakse nüüd selle koha peal innustust saanuna pakkuma veel ühte veelgi kuulsamat taiest. Selle tuntuse peamine põhjus on kutsuvalt ja samas vaatajaid tabamatult paeluv naeratus.

Naeratus näib muutuvat olenevalt sellest, kuhu vaataja keskendub ja millise nurga alt seda vaatleb. Suu näib värelevat emotsioonide vahel, tundudes mõnikord soe ja avatud, teinekord aga salajane või isegi melanhoolne. Leonardo Da Vinci "Mona Lisa" naeratus võib olla kuulsate maalide kõige kuulsam aspekt, mis hoiab seda teost jätkuvalt vaimustuse ja arutelude allikana.

Läbi ajaloo on ilu seostunud silmade, suu ja näo üldise sümmeetriaga. Need on meeldivust ja emotsioone vahendavad peamised tunnused, sõltumata sellest, kas neid esitatakse kirjasõnas, pintsli või meisliga visualiseeritud väljendusvormis. Silmad sümboliseerivad isiksuse sügavust, tundeid ja kontakti aimdust, mida on tihti iseloomustatud akendena hinge sügavusse. Suujoontes väljenduvad vaikivad sõnumid rõõmust, sensuaalsusest ja suhtlusest. Mona Lisa naeratusel on vaatajale maagiline mõju just suu varjunditerohke esitlusviisi tõttu.

Vaatamata kesksele asukohale on aga nina ilu traditsioonilistest käsitlustest välja jäetud. Hoolimata sellest, et nina mängib näo kujunduses üliolulist rolli, pole selle panust inimese ilusse imetletud või peetud seda enesestmõistetavaks. Võib-olla seisneb selle põhjus funktsionaalsuses ehk hingamises, mis varjutab nina esteetilist panust.

Maailmas on aga nüüd inimese ninast huvitunud osapool. Võiks öelda, et see pöörab ninale erilist tähelepanu, tõstatades ka uue aja kultuurikäsitluses nina rolli sedavõrd kõrgele, et osa inimesi on hakanud pildistamise ajal oma nina käega varjama. Nimelt on keset nägu asuval ninal masinõppes näotuvastuseks sõna otseses mõttes "keskne" roll. TI-algoritmid kasutavad nina teiste näojoonte ankurdamiseks ja kaardistamiseks.

Pildi tegemise ajal nina sõrmedega varjades takistatakse pildi kasutamist nn deepfake-tehnoloogia ehk süvavõltsingute loomiseks. Komme nina varjata levib peamiselt noorte naiste seas. Praegu on olukord kõige pingelisemaks kujunenud Lõuna-Koreas, kuigi koolitüdrukutest loodud alasti materjali levik ületas alles hiljuti Hispaanias samuti uudiskünnise.

Deepfake-tehnoloogia areneb kiiresti. Kellegi näo kandmine suvalisele kehale õnnestub teha tihti vaid mõne foto abil. Peamiseks eelduseks on hästi valgustatud ja nähtav nägu. Noored naised on võltsingute ärakasutamise suhtes eriti haavatavad. Lisaks emotsionaalsele stressile põhjustab see potentsiaalset mainekahju ja ning võib anda võimu ahistajatele.

Kui seni on inimesed mõelnud eeskätt sellele, kui palju ja kui detailseid pilte neist tehakse, siis viimasel ajal on asutud rohkem mõtlema, kuidas keegi end veebis esitleb. Ühe meetmena ongi vähemalt juhuslike pildistamiste puhul hakatud käega nina varjama.

Lõuna-Koreas on maadeldud kasvava seksuaalkuritegude epideemiaga pikemat aega. Ühe põhjusena mainitakse digitehnoloogia arengut. Tehnilised võimalused on sedavõrd kontrastsete tagajärgedeta saadaval aga ka mujal maailmas. Seega on ilmselt probleemi juured sügavamal ning põimunud sealse meeste ja naiste ebavõrdsuse ning suure töökoormusega, mis kajastuvad rekordiliselt madalas sündivuses.

Korealannade seas levib nelja eituse liikumine. Need on ei suhetele, ei meestele, ei seksile ja ei lastele. Mahasurutud seksuaalsus väljendub ebanormaalse käitumisena, mida omakorda abistavad kiiresti võimekamaks kujunevad tehnoloogilised vahendid.

Probleem ületas valuläve sedavõrd kõrgelt, et Lõuna Korea rahvusassamblee võttis vastu seaduseelnõu, mis kriminaliseerib isegi seksuaalse sisuga deepfake-materjali vaatamise, omamisest rääkimata. Karistusteks saab määrata kuni kolme aasta pikkuse vanglakaristuse või soolase trahvi.

Eelnevalt kehtisid karistused sellise materjali valmistamisele ja levitamisele. Uue korra järgi neil tegevustel enam vahet ei tehta ja karistust kasvatati. Päevast, mil uus seadus hakkab kehtima, määratakse süüdlastele kohe seitsmeaastane vangistus.

Pahameel sündinud olukorra suhtes on Koreas nii suur, et seaduseelnõu vastuvõtmisele eelnenud päevadel tekkinud meeleavaldused jätkusid isegi pärast uue seaduse vastuvõtmist. Pakutu õrritas meeleavaldajaid, kelle jaoks pole tehtu piisav ning nad nõuavad veelgi karmimaid meetmeid, ohvritele õiglust ja valitsuselt vastutust.

Eelnõu jõustub, kui selle allkirjastab president Yoon Suk Yeol. Sellega seoses meenub, et kõigile tuntud piltide seas jäi mainimata Edvard Munch'i "Karje".

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".