Õpetajad: e-rehkenduses konti murdvaid ülesandeid kartma ei pea

Kolmapäeval toimuvast e-rehkendusest võivad osa võtta sisuliselt kõik inimesed alates esimesest klassist. Samas usub Kristel Tamme, et kõige paremaid tulemusi saavutavad arvatavasti gümnaasiumi lõpuklasside õpilased või gümnaasiumi värskelt lõpetanud.

"Kõik on programmikohased ülesanded. Ühtegi eksamiülesannet ega olümpiaadiülesannet sees ei ole," pakkus Hele Kiisel julgustusena: "Lugege juhend läbi ja lugege iga sõna läbi, siis saate aru, et seal ei ole midagi hullu. Kõik vastused on täisarvulised ning need tuleb sisestada vaid õigesse kasti."

Matemaatika keerulise maine kohta kommenteerisid õpetajad, et matemaatikat võib võrrelda keele õppimisega. "Matemaatika ongi ju tegelikult nagu keel. Keelt tuleb pidevalt praktiseerida ja matemaatikat peab samuti pidevalt harjutama. Muidu tulemusi ei näe," toonitas Tamm.

Kiiseli hinnangul on ükskõik milline aine kellelegi raske, olgu selleks siis eesti keel, bioloogia või matemaatika. "Matemaatikaga on vaja lihtsalt järjepidevalt tegeleda. Võib-olla on matemaatika selles mõttes keeruline, et ta on hierarhiline aine ehk ta läheb kogu aeg edasi," arutles ta.

Hele Kiisel tõi näite oma karjääri algusaegadest: "Kui ma tollal tööle läksin, oli meil õpetajate toas suvetööliste kaustik. Seal käisid matemaatika ja inglise keel paarisrakendina. Aasta oli siis 1977 ning inglise keelt õpiti ikkagi sellest lähtuvalt, et me ju ei tea, kas saame seda üldse kunagi väljamaal rakendada."

"Nii matemaatika kui ka inglise keel näitavad, et nad on ühtemoodi: ma pean pidevalt ainega tegelema, ma pean oma sõnavara täiendama, et saaksin üldse edasi minna. Auke ei tohi vahele tekkida," tõi matemaatikaõpetaja paralleeli.

E-rehkenduse puhul leiab Kiisel, et kõige tähtsam on osavõtt. "See ei ole mõeldud võistlemiseks, kuigi ta on natukene võistluslik ka. Kõige olulisem ongi, et me tegeleksime sellel päeval teatud aja lihtsalt matemaatikaga," toonitas ta. Lubatud on abivahendite kasutamine.

Saates tuli jutuks ka kitsama ja laiema matemaatika õpetamine gümnaasiumides, mis erinevad nii aine mahu, sisu kui käsitluslaadi poolest. Kuigi matemaatikaõpetajad tahaks näha võimalikult palju laia matemaatika õpetamist, siis ilma kitsa matemaatikata enam läbi ei saa.

"Me tahaks, et laia matemaatikat oleks rohkem, aga ausalt öeldes ma ei oska tuua näitena ühtegi lähiriiki, kus matemaatikat õpetatakse gümnaasiumis ainult ühel tasemel," nentis Kiisel.

"Gümnaasiumis inimene juba ikkagi natukene valib, et mis suuna peale ta läheb. Tõsi, kõik ei tea seda ja võib-olla selle pärast ongi oluline, et õpetatakse ka laia matemaatikat," leidis Hele Kiisel.

E-rehkendus algab kolmapäeval kell 10 keskkonnas erehkendus.err.ee.

Tunnetuse saamiseks võib igaüks proovida kätt järgnevate ülesannetega. Õige vastuse teada saamiseks märgistage mustal taustal olev tekst.

Algkool:

Katrin võttis pakist 7 paberilehte, pakki jäi 6 paberilehte rohkem kui Katrin ära võttis. Kui palju oli algul pakis paberilehti?

Vastus: 20

Põhikool:

Pärast seda, kui matkaja oli läbinud 1 km ja kolmandiku ülejäänud teest, jäi tal veel käia pool kogu teest ja 1 km. Kui pikk oli kogu tee?

Vastus: 12 km

Gümnaasium:

Ettevõte müüs nädalas 800 toodet hinnaga 30 eurot tükk. Uuringust selgus, et kui toote hinda alandada 1 euro võrra, siis suureneb müük 40 toote võrra nädalas. Kas ettevõte saab hinnalangusega oma tulu suurendada? Millise toote hinna korral oleks ettevõtte tulu suurim?

Vastus: Jah, tulu on suurim, kui toote hind on 25 eurot.