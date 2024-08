Vilkuv saakloom meelitab ämblikule toitu juurde

Mis on ämbliku elul viga. Punub aga võrgu ja toit lendab ise niiöelda lauale. Pane ainult pudipõll ette ja asu hea maitsma.

Kuid mõned ämblikud on veel kavalamad. Üks Ida-Aasias elutsev ämblikuliik on omandanud oskuse veenda võrku sattunud putukat kutsuma kohale teisigi liigikaaslasi, kes siis omakorda võrku kleepuvad ja ämbliku roaks langevad.

Hiina, Singapuri ja Uus-Meremaa teadlased eesotsas Xinhua Fuga Wuhanis asuvast Huazhongi Põllundusülikoolist kirjutavad ajakirjas Current Biology, et võrkurlaste sugukonda kuuluv ämblik Araneus ventricosus suudab oma võrku langenud jaanimardiklast Abscondita terminalis mõjutada nii, et see muudab oma tagakehal paiknevast valgusallikast lähtuvaid signaale.

Abscondita perekonda kuuluvad liigid erinevad suuremast osast ülejäänud jaanimardiklastest selle poolest, et nende helendus ei ole pidev nagu meie jaaniussil, vaid vilkuv.

Isased toovad nähtavale terve välgutuste seeria, kui soovivad ligi meelitada emaseid. Emased emiteerivad isaste ligimeelitamiseks ühekordseid sähvatusi.

Nüüd aga selgub Fu ja ta kaaslaste uuringust, et kui Araneus ventricosus'e võrku langeb isane Abscondita terminalis, siis hakkab ta peagi välja saatma ühekordseid valgusimpulsse.

Nii peavad teised isased teda neid enda juurde kutsuvaks emaseks, võtavad kutse pahaaimamatult vastu ja leiavad nii omagi otsa.

Teadlased sedastavad, et kui ämblikku parajasti võrgus ei ole, siis isasputukas valesignaali edastama ei hakka, küll aga siis, kui ämblik juba ka ise ta juures võrgus on.

Kuidas ämblik seda teeb, on veel mõistatus. Teadlased oletavad, et ämbliku mürgis sisaldub mingi komponent, mis hammustada saanud putukas just asjakohast toimet avaldab.

