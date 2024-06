Kliimamuutus võib seenhaigused ohtlikumaks muuta

Teadlased on juba pikemat aega peljanud, et soojem kliima võib hoogustada seente levikut ja muuta need inimestele ohtlikumaks. Hiina mikrobioloogid nendivad nüüd oma katsete põhjal, et temperatuuritõus võib kiirendada vähemalt teatud seeneliikide muteerumiskiirust, muutes nad sellega ravimite suhtes vastupidavamaks.