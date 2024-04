Inimesed ei tihka vana sõprust üles soojendada

Vanu sõpru on tavaliselt ikka tore näha, aga tuleb välja, et selleks, et toreda jällenägemiseni jõuda, tuleb tihtilugu ületada psühholoogiline barjäär.

Kaks psühholoogi, üks Kanadast, teine Inglismaalt, ise ka omavahel vanad sõbrad, kirjutavad ajakirjas Communications Psychology, et ühendusevõtt inimesega, kellega kunagi tihedalt ja sõbralikult suheldud, ajab paljud sama ärevile kui tutvusesobitus võhivõõraga, isegi kui nad seda tegelikult tahavad.

Lara Aknin Vancouverist Simon Fraseri Ülikoolist ja Gillian Sandstrom Brightonis asuvast Sussexi Ülikoolist otsustasid teemat lähemalt uurida, kui olid mõne aasta eest suutnud ise taas üles soojendada omaenda vana sõprussuhte.

Neid hakkas huvitama, kuidas inimesed üleüldse samasuguseid taaskohtumise võimalusi loovad ja kasutavad, sest on ju teada, et sõbrasuhted on vaimutervisele head ja et päris uue sõprussuhte nullist alates üles ehitamine võib olla tõsine pingutus, millele ühe varasema uuringu järgi kulub keskmiselt 200 tundi.

Aknin ja Sandstrom küsitlesid sel teemal põhjalikult ligi kaht ja poolt tuhandet inimest. Selgus, et 90 protsenti inimestest olid mõne kunagise sõbraga kontakti kaotanud, kuid ühenduse taastamise mõttesse suhtus 70 protsenti neist ükskõikselt või lausa tõrjuvalt.

Lisaks pelgale usutlusele tegid teadlased uuringus osalenutele ka ettepaneku vanale sõbrale kohe sõnum saata. Aga ka sel juhul, kui inimesed põhimõtteliselt sõbrasuhet soojendada soovisid, olid ka kindlad, et sõber suhtub ühendusevõttu hästi, ja said sõnumi koostamiseks piisavalt aegagi, võttis ettepaneku päriselt vastu vaid kolmandik neist.

Keeldumise põhjenduseks pakuti enamasti, et ühendusevõtt oleks pisut piinlik. Tunti end süüdi, et nad seda juba varem ei olnud teinud. Öeldi end vajavat mõnd head ettekäänet, näiteks sõbra sünnipäeva.

Aknin ja Sandstrom leidsid aga ka võtte, mis inimestel kõhklustest üle saada aitas. Selleks tuli neil mõnda aega vahetada sõnumeid mõne niisuguse sõbraga, kellega parajasti oldigi juba aktiivsema suhtlemise faasis. Siis oli sama soojaga juba hõlpsam ka vana sõbraga ühendust võtta.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.