Eelmisel aastal hävis iga minutiga kümne jalgpalliväljaku jagu metsa

Satelliidiandmete analüüsist selgus, et 2023. aastal kadus planeedil iga minutiga kümme jalgpalliväljakutäit metsa. Teadlaste sõnul näitavad tulemused, et riigid ei astu endiselt metsade hävitamise peatamiseks piisavalt samme.

Analüüsi järgi aeglustus eelmisel aastal küll puutumata troopiliste metsade langetamine, kuid kokkuvõtlikult jääb maailm üleilmsest eesmärgist lõpetada metsade hävitamine 2030. aastaks veel kaugele maha. Sel nädalal avalikustatud analüüsi tulemused rõhutavad vajadust parandada troopiliste metsade kaitset, et säilitada elurikkust ja aeglustada kliimamuutusi, vahendab Nature.

Teadlased leidsid analüüsis, et 2023. aastal hävis troopikas 3,7 miljonit hektarit metsa ehk loodusliku ja küpse metskattega ala, mida polnud hiljuti raiutud ja mis oleks seejärel taastunud. Võrreldes 2022. aastaga vähenes troopilise metsa kao tempo eelmisel aastal üheksa protsendi võrra.

Uuringusse kaasatud teadlaste sõnul on just troopilised põlismetsad ühed kõige olulisemad ökosüsteemid, mida tuleb kaitsta, et vältida süsinikuheitmete teket ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemist.

Teadlaste hinnangul tingisid olukorra mõningase paranemise peamiselt muutused Brasiilia ja Colombia poliitikas. Nimelt vähenes Brasiilias metsade hävimine veidi üle kolmandiku ja Colombias poole võrra. Samas leidsid teadlased, et Boliivias, Laoses, Nicaraguas ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis kogus metsade langetamine hoogu, misläbi jäid positiivsed muutused tagasihoidlikumaks.

Kokku kasvas aastatel 2022–2023 võrreldes varasema perioodiga nii looduslike tegurite kui ka inimtegevuse tõttu kadunud puude hulk istandustes ja looduslikes metsades üleilmselt 24 protsenti. Kasv tulenes pea täielikult Kanadas viiekordistunud metsapõlengute hulgast. Mujal maailmas vähenes metsastunud alade ulatus neli protsenti.

Samuti leidsid teadlased, et praeguste suundumuste jätkudes pole võimalik jõuda kokkulepitud eesmärgini lõpetada inimtegevusest põhjustatud metsade häving aastaks 2030. Eesmärgis leppis 2021. aastal kokku 145 riiki, kus asub kokku 90 protsenti maailma metsadest.

Teadlaste sõnul aitaks eesmärgi täitmise kursile tagasi metsade raadamise vähendamine vähemalt kümne protsendi võrra aastas. Lisaks on nende sõnul vaja tugevamat poliitilist tahet metsade hävitamise vastu võitlemiseks, suuremat rahvusvahelist koostööd ja rahalist tuge olemasolevate metsade säilitamiseks. Vastasel juhul võib maailma jõuda troopiliste metsade valdkonnas pöördumatute muutuste punkti, mis mõjutaks kõiki nii kohalikul, piirkondlikul kui ka üleilmsel tasandil.