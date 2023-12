Tihastele kõlbab söögiks ka jõulupraest üle jäänud pekk

Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi rääkis "Terevisioonis", et lindude toitumisel tasub võrdluseks mõelda, millist toitu lastele antakse. Ehk siis poodides müüdavate rasvapallide puhul tasub lugeda ka koostisosi. "Osade rasvapallide puhul jääb mulje, et tegu oleks justkui linnu kiirtoiduga," sõnas Talvi.

Samuti tasub vältida linnutoitu, mille ümber on võrk. "Võiks mõelda selle peale, mis saab pakendist edasi ja kas me tahame, et see mõnele linnukesele jala ümber kinni jääks," lausus ta. Seega ei ole plastvõrkpakendist ümbritsetud toit mõistlik keskkonna ega lindude vaatest.

Kui inimene tahab linnukesi toita, siis selleks sobivad hästi päevalilleseemned, aga ka pekiriba, mida ise süüa ei taha. "Jõulupraadi tehes jääb ikka mingisugune meie jaoks liiga pekine riba alles," sõnas Talvi.

Praegu talvisel ajal, kui käib jahihooaeg, on looduses üsna palju jahijäätmeid ja tegelikult saavad tihased sageli Talvi sõnul ka loodusest toidu kätte. "Mitmed jahimehed panevad nülitud nahad pahupidi aia peale kuivama ja see on tihastele igapäevane käia seal süüa võtmas," lausus ta.

Ühtlasi on varasemad uuringud näidanud, et inimeste pakutav toit moodustab tervest lindude söödavast toidukogusest suhteliselt väikese osa. Küll aga aitab see aialinde külmematel päevadel, hoides nende kehatemperatuuri öisel ajal kõrgemana ja suurendab nende vastupanuvõimet nakkushaigustele.