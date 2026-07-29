X!

Merepõhja bioloogia dikteerib setete liikumist hooajaliselt

Keskkond
Meri
Meri Autor/allikas: Minupilt.err.ee/Lilian Õis
Keskkond

Merepinna lained mõjutavad rannikumeres merepõhja märkimisväärselt, sest vee liikumine ei lakka kohe pinnal. Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) teadlaste osalusel valminud teadustööst selgub nüüd, et sõltuvalt aastaajast võib klorofüll setete liigutamiseks tarvilikku jõudu kordades kasvatada.

Tallinna Tehnikaülikooli meresüsteemide instituudi värske uuringu järgi võib merepõhjas lainete tekitatud nn orbitaalkiirus olla lausa 1 m/s. Isegi sellest tunduvalt väiksemad kiirused (paarkümmend cm/s) merepõhjas tekitavad jõu, mis on võimelised liigutama merepõhja setteid nagu liiv, muda ja nende segu.

TTÜ vanemteadur ja uuringu kaasautor Victor Alari selgitas, et resuspensiooni intensiivsust määravad kaks olulist tegurit: setete tüüp ja neile mõjuv lainete jõud. "Oma teadustöös jõudsime üsna uudsele järeldusele, et jõud, mida on tarvis setete liikuma panemiseks, sõltub ka merepõhja bioloogiast. See aga on muu hulgas aastaajaliselt varieeruv," sõnas vanemteadur.

Teadlased transportisid katsete tarbeks merepõhjast kogutud setted ettevaatlikult ja muutumata kujul laborisse ning rakendasid neile pöördkambris üha suurenevat jõudu. Varasematest töödest on teada, et liiva tõstab veesambasse umbes 0,2 N/m² suurune jõud. Selles katses läks aga vaja ligikaudu seitse korda suuremat jõudu.

Alari rääkis, et nende Soome kolleegid võtsid töö tarbeks merepõhjast setteproove eri aastaaegadel ja mõõtsid laboris, kui suurt jõudu on resuspensiooni tekitamiseks vaja. Selgus, et jõud sõltub aastaajast. "Meres saab bioloogilist aktiivsust määrata klorofülli kontsentratsiooni läbi ning selgus, et umbes 50 protsenti resuspensiooniks vajaliku jõu suuruse muutlikusest määrab ära klorofülli kontsentratsioon. Teisisõnu, resuspensiooniks vajalik jõud sõltub bioloogiast," lisas vanemteadur.

Joonis 1. Aeg (%), mil lainete tekitatud jõud merepõhjas oli suurem kui setete resuspensiooniks vajalik jõud. Autor/allikas: Ocean Science

Pärast proovide võtmist tuli resuspensiooni potentsiaali hinnangut laiendada suuremale merealale, sest tarvilike lisaproovide kogumine ja analüüsimine on keeruline ning kulukas. "Soome lahe lääneosas asuva terve Hanko arhipelaagi setete resuspensiooni oli võimalik hinnata nüüd, kui oli teada erinevate setete nn kriitlised nihkekiirused, mis sõltuvad ka bioloogilise materjali olemasolust, merepõhja setete katvuse kaardid ning TTÜ meresüsteemide instituudi läbi viidud lainetuse numbrilise modelleerimise andmed," selgitas Alari.

Et modelleerimine ei jääks ainult arvutimänguks, hindasid teadlased lainetuse mõõtmisandmete abil ka mudeli tõepärasust. "Lainekõrguste viga oli keskmiselt alla 20 sentimeetri ja selle tulemusega võis rahule jääda. Lisaks arvutasime välja, kui suure tõenäosusega ületatakse setete resuspensiooniks vajalik jõud. Jooniselt on näha, et tõenäosus oli kuni kümme protsenti, aga mis veelgi olulisem – see on ruumiliselt väga muutlik," selgitas Alari uurimistulemusi.

Muutlikkus on tingitud piirkonna äärmiselt keerulisest topograafiast, saarte asetusest, lainete levikusuunast ja laineenergia voost. Sellisel tasemel muutlikkust poleks välja tulnud, kui teadlased poleks kasutanud ülitiheda lahutusega mudelit, mille võrgusamm on 20 meetrit.

Miks on aga ikkagi tarvis teada on, kus ja kui palju setted veesambas liiguvad? Sedasorti infot läheb vaja mitmel põhjusel. Näiteks on sadamaehitajatel tarvis teada, kuhu veesambasse tõmmatud setted transporditakse, näiteks planeeritud laevatee lähedusse. Samuti sõltub mereökosüsteemi ja toidulauale jõudva kala tervis sellest, kui palju vabaneb setetesse kuhjunud kahjulikke aineid.

Niisiis on teadustööl nii alus- kui ka rakendusteaduslik väärtus. Ühest küljest näitab see, kuidas setete resuspensiooniks vajalik jõud sõltub bioloogiast. Teisalt võimaldab see hinnata resuspensiooni potentsiaali suuremal merealal. Vajaduse korral saavad teadlased rakendada sama metoodikat ka Eesti merealadel.

Uurimus ilmus ajakirjas Ocean Science.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

meie kõigi kodu

14:16

Merepõhja bioloogia dikteerib setete liikumist hooajaliselt

10:11

Vaikses ookeanis küpseb ajalooline El Niño

24.07

Kliimaseadmed kütavad linnu nõiaringina hoopis kuumemaks

23.07

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

21.07

Uus arvutus: üle viiendiku õistaimede pärandist on kadumas

17.07

Taimar Ala: äärmuslikud ilmaolud panevad prognoosmudelid tõsiselt proovile

17.07

Jalgpalli MM-i laienemine kasvatab märgatavalt süsinikuheidet

17.07

EL-i roheleppe kajastus Eesti meedias muutus aastatega konfliktsemaks

16.07

Eestis suureneb karude arv, rebaseid ja metskitsi jääb vähemaks

13.07

EMÜ teadlased: Tõrva paisudele sai saatuslikuks kümnendi vihm

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

13:25

Agronoomid: kodumaist kirsstomatisorti tasub oodata seitsme aasta pärast

10:42

Uus leid võib muuta mikroobid tööstusprotsessidele vastupidavamaks

10:39

Siuru väljakaevamistel välja tulnud teadmata veekogu üllatas arheolooge

09:02

Uuring: ülekaalulisus läheb Eestile maksma üle 120 miljoni euro aastas

28.07

Kuiv köögikäsn pakub salmonellale varjupaika paariks nädalaks

28.07

Siseelundeid ümbritsev rasv kahjustab aju närviühendusi

28.07

Endiste tippjalgpallurite aju vananeb keskeaks oodatust kiiremini

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo