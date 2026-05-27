Merkuur sai kraatripõhjade jää üheltainsalt komeedilt või asteroidilt

Merkuur on Päikesele lähim planeet, ja vett ta kuumal pinnal ega veeauru ta õhukeses atmosfääris ehk eksosfääris ei leidu.

Kui leiduks, siis lõhustaksid Päikese ultraviolettkiired vee molekulid tükkideks — ja ikka ei leiduks.

Üllataval kombel on Merkuuri pinnal aga avastatud jääd! Pooluste lähedal, igavesti varjulisena püsivate kraatrite põhjas läigib teleskoobitorudesse midagi vastu, mida ülima tõenäosusega peetakse jääks.

Nüüd on Ameerika teadlased leidnud hea seletuse, kuidas see jää sinna saanud on.

Parvathy Prem Johns Hopkinsi Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Journal of Geophysical Research: Planets, et vee tõi Merkuurile tõenäoliselt üksainus komeet või veerikas asteroid.

Ka suur kraater, mille see veetooja võis tekitada, on täiesti olemas. See on 97 kilomeetri laiune suhteliselt noorepoolne löögijälg planeedi põhjapoolkeral, mille nimi on Hokusai kraater.

Teadlased simuleerisid arvutil, kuidas 17 kilomeetri läbimõõdune veerikas taevakeha kiirusel 30 kilomeetrit sekundis Merkuuri tabas ja mis seejärel juhtus.

Mudel näitas, et võimsast kokkupõrkest paiskus üles nii paks aurupilv, et Päikese ultraviolettkiired ei suutnud seda hävitada. Ülemistest kihtidest natuke näkitsesid, aga pilv oli nii paks, et keskmiste ja alumiste kihtideni ultraviolettkiired enam ei jõudnud.

Tervelt 31 protsenti ses pilves sisaldunud veest jõudis mudeli järgi lõpuks põhja- ja lõunapooluse lähedaisse kraatreisse, kus külma käes jäätus ja jäigi kraatri põhja. Nüüd kaitsevad seda päikesekiirte käest juba kraatri vallid.

Premi ja ta kaaslaste mudeli järgi olid varjulised kraatrid kümme korda tõhusamad jäätunud vee talletajad kui teised arvutused seni näidanud.

Üks ebakõla mudelitulemusis siiski on. Jääkiht on nende tulemuste järgi vähem kui meeter paks, kuid radariandmete põhjal peaks tal paksust olema mitu meetrit.

Teadlased loodavad, et kui nad oma mudelit kohendavad, suurendades langenud taevakeha mõõtmeid ja vähendades ta kiirust, võib jääpaksuse ebakõla kahandada, kuid säilitada siiski veel kooskõla Hokusai kraatri suuruse ja kujuga.

