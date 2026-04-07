Helendav kala omastab helendusaine saakloomalt

Foto: Government Park (Ocean Expo Park) / Okinawa Churaumi Aquarium
Kui elusolend vajab oma elutegevuseks hädasti mõnda konkreetset valkainet, siis toodab ta seda ainet oma rakkudes ise, omaenda geenides sisalduvate juhiste põhjal. Kuid nagu nüüd senisest kindlamalt selgub, on ka erandeid.

Troopilistes meredes elutsev kalaliik Parapriacanthus ransonneti on üks neid kalu, kes tegeleb bioluminestsentsiga ehk kiirgab läbi naha valgust välja.

Valgust aitab kiirata tema rakkudes sisalduv valkaine lutsiferaas. Kuid geeni, mis lutsiferaasi kodeeriks ja võimaldaks seda valkainet kala enda rakkudes toota, Parapriacanthus ransonneti'l ei ole.

Tuleb välja, et see kaval kala saab lutsiferaasi toidust ehk kasutab ära teisi olendeid, väikesi helendusvõimelisi koorikloomi, kes on oma geenide juhatusel omaenda tarbeks lutsiferaasi tootnud.

Jaapani teadlased eesotsas Manabu Bessho-Ueharaga Tohoku Ülikoolist järjeldasid täies ulatuses Parapriacanthus ransonneti genoomi ja kirjutavad ajakirjas Scientific Reports, et see ei sisalda mitte kusagil mitte ühtegi geeni, mis võimaldaks kalal endal oma rakkudes lutsiferaasi toota.

Seega tulebki autorite sõnul arvata, et see kala saab kogu oma lutsiferaasi teistest loomadest, keda ta sööb. Nad kirjutavad, et selline bioloogiline kohastumus on väga haruldane.

Võimalust, et olend saab mõnesid vajalikke valgumolekule üksnes toidust, ise neid üldsegi sünteesimata, niinimetatud kleptoproteinismi on seni pigem oletatud, ilma geneetikapõhise tõenduseta. Nüüd väidavad Bessho-Uehara ja kaasautorid, et on selle nähtuse olemasolu kindlaks teinud.

Uuringutulemus kujutab endast ühest küljest olulist kontseptuaalset läbimurret bioloogiateaduses. Teisalt aga avab avastus uusi võimalusi uurida küsimust, kuidas on organismil võimalik omastada valgumolekule algsel, puutumata kujul, oma funktsionaalsust säilitavana, ilma et nad seedeprotsessis väiksemateks tükikesteks laguneks.

Võib-olla õnnestub nende uuringute põhjal tulevikus luua uudseid ravimeid, mis võivad suu kaudu manustatuna senisest paremini terviklikkust säilitades soolest verre jõuda.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

Samal teemal

meie kõigi maailm

07.04

Helendav kala omastab helendusaine saakloomalt

06.04

Pärnumaal mõõdeti Euroopa kõrgeim haab

06.04

Vooluveekogude lähedus aitab hall-kärbsenäpi arvukust hoida

02.04

Valge lagrits on haruldus

01.04

Uuring: hiidputukad tappis evolutsiooni võidujooks, mitte hapnikunappus

31.03

Uuring: taevaluuda näeb Eestis üha vähem

30.03

Läänemere merevaigust leiti haruldane mügarselgne koibik

27.03

Harjumaa vetikast leitud aine näitab tugevat põletikuvastast toimet

26.03

Koolibrid ja mesilased joovad iga päev alkoholi

25.03

Uuring: kloone saab kloonida vaid piiratud arv kordi

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

20:25

"Pealtnägija": vähelevinud puugihaigus sunnib loomalihast loobuma

12:40

Soojenev kliima jätab Jaapani kirsipuud õiteta

12:34

Eesti teadlaste tööriist paljastab seni märkamata jäänud geeniandmed

11:02

Otse kell 14: Ester Orase ettekanne biomolekulaarhumanitaaria kasvuvaludest

10:47

Galerii: NASA avaldas esimesed fotod Kuu-möödalennust

09:58

Lääne-Euroopas langes elektrihind paarisaja euroga miinusesse

07:56

Aafrika ürginimesed rajasid kivimurde juba mitusada tuhat aastat tagasi

