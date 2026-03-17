Asteroid Ryugul on olemas kõik geenimaterjali alused

See on sama valik, mida on avastatud pakkuvat ka asteroid Bennu, mille proovid on samuti Maale jõudnud ja analüüsimist leidnud.

Jaapani teadlaste äsjane teade annab tunnistust suurest tõenäosusest, et elu mõned põhilised aluskomponendid on Päikesesüsteemi asteroidkonnas laiemaltki levinud ja et võib-olla on just sellistest tähtsatest asteroidimolekulidest ka maine elu oma tekkel abi ja tuge saanud.

Toshiki Koga Jaapani Maa- ja Mereteaduse ja -tehnika Agentuurist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Nature Astronomy, et neil on korda läinud Ryugult aastal 2018 korjatud proovidest üles leida nii adeniin, guaniin, tümiin ja tsütosiin, mis moodustavad kaksikahelalise pärilikkusaine DNA selgroo, kui ka uratsiil, mis asendab üksikahelalises valguinfokandajas RNA-s tümiini.

See tulemus viitab koos asteroid Bennu proovidega ja ka mõne Maalt korjatud meteoriidi koostise uuringuga, et kogu geeniinfo ja valgusünteesi niiöelda tähestik on Päikesesüsteemis arvatavasti juba algaegadest alates saadaval olnud. Elu niiöelda stardipakett Maal võiski pärineda siia omal ajal massiliselt langenud asteroididelt ja komeetidelt.

Aastal 1999 avastatud asteroid Ryugu, mille läbimõõt on umbes 900 meetrit, arvatakse Maa-lähedaste asteroidide hulka; lähitulevikus ta Maale kukkumist siiski karta ei ole. Kukkumisel ei oleks enam ka suuremat mõtet, sest kõiki viite lämmastikalust on Maal juba rohkesti olemas ja tehakse kogu aeg juurde.

Erinevalt Maast ei ole Ryugul siiski kindlasti kunagi elusolendeid elanud.

Lämmastikaluseid on sealses materjalis ülimalt väikeses kontsentratsioonis, nii et Koga ja kolleegid pidid nende tuvastamiseks kasutama tipptehnoloogilist massispektromeetrit.

Põnev on ka asjaolu, et lämmastikaluste suhtelised kogused on Ryugu ja Bennu proovides erisugused. See annab teadlastele loodetavasti lähtekoha edasisteks mõtisklusteks selle üle, kuidas lämmastikalused miljardite aastate eest üleüldse tekkida võisid.

Pildil on asteroid Ryugu fragment.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.