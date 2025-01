Asteroidi pinnaproovist leiti geenimaterjali lähteosiseid ja B-vitamiini

Ühelt väikeselt, külmalt ja kõledalt Päikesesüsteemi taevakehalt asteroid Bennult on leitud kõiki viite geenikoodi tähte, mis on elutegevuse informaatiliseks aluseks planeedil Maa.

Kogu eluslooduse geeniinfo on kirja pandud tähestikus, milles on neli tähte: A, G, T ja C ehk adeniin, guaniin, tümiin ja tsütosiin. Just need tähed ehk lämmastikalused, kui täpsem olla, esinevad DNA molekulides.

RNA molekulides on ka neli tähte ehk lämmastikalust, aga T-tähe ehk tümiini asemel on seal U ehk uratsiil. Kokku viis tähte ehk lämmastikalust, mis on mingis mõttes ka kogu elu aluseks.

Natuke üle nelja aasta tagasi võttis Ameerika Ühendriikide kosmoseameti NASA kosmosesond Osiris-Rex Bennu pealt proove ja tõi need tunamullu Maale.

Nüüd annavad NASA teadlased Daniel Glavin ja Jason Dworkin koos paljude muude kolleegidega ajakirjas Nature Astronomy teada, mida nad proovide seest leidnud on.

Muude leidude seas paistavad eriliselt silma Jaapani teadlaste tuvastatud lämmastikalused adeniin, guaniin, tümiin, tsütosiin ja uratsiil.

Niisugune tuvastus annab uut tuge juba mõnda aega mõlgutatud mõttele, et meie maine elu võib olla paljuski kosmilist päritolu.

Paljud teadlased on aegade jooksul arvamust avaldanud, et eluks vajalikke aineid tõid noorele Maale siia ohtral hulgal langenud asteroidid ja komeedid.

Elutegevuse jaoks olulistest ainetest tuvastati asteroidiproovides veel ksantiini, hüpoksaantiini ja niatsiini ehk nikotiinhapet ehk vitamiini B3.

Uratsiili ja niatsiini ehk B3-e on varem leitud ka asteroidilt Ryugu võetud ja Maale toodud proovidest, kuid ülejäänud nimetatud ained, nende seas ülejäänud neli lämmastikalust jäid Ryugult veel leidmata.

Miks Bennu ja Ryugu proovid omavahel erinevad, ei ole teada. Võimalik, et nad on tekkinud erisugustest lähtekehadest, võimalik, et kohanud oma teel erisuguseid molekulide pilvi.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.