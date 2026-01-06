Astronoomid avastasid nurjunud galaktika

Ilmaruumis on imelisi asju: on planeete oma kaaslastega, on tähti, galaktikaid ja tolmupilvi, on musti auke ja tumedat ainetki.

Nüüd on astronoomid avastanud midagi, mida varem nähtud ei ole — suure laia tumeainepilve, milles leidub küll rohkesti nähtavast ainest gaasi, kuid nii suure pilve kohta ennenägematul kombel mitte ainsatki tähte.

Nii väidavadki Alejandro Benítez-Llambay Itaaliast Milano-Bicocca Ülikoolist ja ta kolleegid, et tegu on niiöelda luhta läinud galaktikaga, millesuguseid on tegelikult arvatudki olemas olevat.

Galaktikad, suured tähekogumid nagu näiteks meie Linnutee on praeguse arusaama järgi tekkinud umbes samasuguste hiigelsuurte tumeainepilvede asupaigus, kuhu tumeaine raskusvälja abiga on kokku kogunenud suur hulk kosmilist gaasi, millest on hakanud tekkima tähti.

Võib aga arvata, et mõnigi kord on võinud juhtuda, et gaasi küll koguneb, kuid siiski liiga vähe, et see hakkaks siin-seal veelgi tugevamalt kokku tõmbuma ja tähtedeks saama.

Nüüd avastatud pilv, millele teadlased on nimeks pannud Pilv-9 ehk Cloud-9, on tõenäoliselt just üks niisuguseid luhtunud galaktikaid.

Pilve nimi võib tunduda keelemänguline ja viitavat ingliskeelse sõnaühendina suurele õnnetundele ja kõrgendatud meeleolule, kuid tegu on lihtsalt üheksanda gaasipilvega, mille astronoomid on spiraalgalaktika M94 lähistelt leidnud.

Pilve vaadeldi Hubble'i kosmoseteleskoobiga. Maapealsete teleskoopidega vaadelduna võinuks seda pidada ka eriti tuhmiks kääbusgalaktikaks, kuid Hubble võimaldas tähtede olemasolu pilves kindlalt välistada.

Pilv-9 asub meist umbes 16 miljoni valgusaasta kaugusel. Selle läbimõõt on ligi 5000 valgusaastat. Seal leidub vesinikku umbes miljoni Päikese massi jagu, kuid tumeainet tundub seal olevat märksa rohkem, umbes viis miljardit Päikese massi.

Benítez-Llambay ja kaasautorid tähendavad ajakirjas Astrophysical Journal Letters, et samasuguseid nurjunud galaktikaid on maailmaruumis tõenäoliselt päris rohkesti.

Avastus aitab loodetavasti muu hulgas paremini mõista nii galaktikate teket kui ka tumeda aine olemust.

Pildil on tähistatud Pilv-9 asukoht.

