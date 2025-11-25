X!

Orangutanide toidukultuur kandub emalt lastele

Loodus
Foto: Guilhem Duvot
Loodus

Orangutani emad õpetavad oma lastele põhjalikult selgeks, milliseid taimi ja loomi on kasulik süüa.

Kui noorloom iseseisvat elu alustab on tal teada ligi 250 toitu, mida ta oskab ka otsida ja vajadusel töödelda.

Saksa, Šveitsi, Indoneesia ja Briti teadlaste värskest uuringust selgub, et ilma ema õpetuseta, ei suuda orangutangid iseseisvalt toitumistarkusi järeleproovimismeetodil kaugeltki nii hästi omandada.

Elliot Howard-Spink ja ta kolleegid Konstanzi Ülikoolist uurisid läbi suure hulga andmeid, mida oli varem kogutud Indoneesias Sumatra saarel metsikult elavatest orangutanidest.

Andmed sisaldasid muu hulgas 12 aasta jagu igapäevaseid, mõne minutilise vahega tehtud ülestähendusi.

Andmete alusel koostasid teadlased ka arvutimudeli, mis simuleeris seda, kuidas orangutanid mitmesugustest allikatest toitumistarkusi omandavad, nii kaaslaste käitumist seirates kui ka iseseisvalt katsetades.

Mudel tuli teha seepärast, et orangutane teaduse nimel emahoolest ilma jätta ei kõlba.

Mudel näitas, et omal käel õppides ja teiste tegemisi nägemata, ei jõudnud loomad täielikule toiduteadmiste pagasile lähedalegi. Isegi, kui neil oli suurel hulgal kokkupuuteid süüa sündivate taimede ja loomadega.

Nii järeldavad Howard-Spink ja kaasautorid ajakirjas Nature Human Behaviour, et orangutanide toitumismustrid kujunevad välja kultuurilise kuhjumise teel üle paljude põlvkondade.

Edasi tuleks teadlaste sõnul uurida, kuidas aitab kultuuriliselt kuhjuv toitumistarkus orangutanidel tagada piisavat toitumust, edu ja säilenõtkust.

Täiskasvanud orangutanid elavad enamasti üksinda, seepärast on lapsepõlves kogutud elutarkus kuldaväärt.

Howard-Spinki ja ta kolleegide uuringul võib olla praktiline tähtsus orangutanide kaitsel, sest nende arukate inimahvide arvukus kahaneb kiiresti.

Muu hulgas on tähtis, et orvuna inimeste juures üles kasvanud orangutanid saaksid metsistumise järel iseseisva eluga võimalikult hästi hakkama.

Pildil püüab noor orangutan ema valvsa pilgu all oksaraoga termiite.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

meie kõigi maailm

09:12

Orangutanide toidukultuur kandub emalt lastele

21.11

Laiuva mütshellikukese eosed peavad avakosmoses pikalt vastu

19.11

Teadlaste loodud tööriist võib muuta levinud koeratõugude välimust

18.11

Kormoran kuuleb vee all sama hästi kui vee peal

18.11

Masinõpe korjas iidseist kivimeist üles elu peenkeemilise järelkaja

12.11

Eesti kliima annab kodumaistele veinitootjatele ootamatu eelise

11.11

Pikad põuad panevad Eestiski niitude vastupidavuse proovile

08.11

Merisiilik on üks suur aju

07.11

Eesti hobuse sitkuse taga on muistne geenipärand

03.11

Kormorani otsene mõju mõrrapüügile osutus tagasihoidlikuks

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

16:17

Kiviajal näritud kasetökat annab näo muistsetele Pulli elanikele

13:02

Müüt või tõde: haigus lööb välja kolmandal päeval

11:17

Tõnu Viik: võime kaotada osa põlvkonnast, keda oleks Eesti tööturule hädasti vaja

11:02

Tehisaru pakutud lahenduskäigud muudavad haridust formaalseks

10:01

Füsioterapeut: skolioosi teke valest istumisasendist on müüt

10:00

Taastatud soometsades on tugevalt kahjustunud neli protsenti puistutest

09:12

Orangutanide toidukultuur kandub emalt lastele

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo