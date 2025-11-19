Teadlaste loodud tööriist võib muuta levinud koeratõugude välimust

Koerad, kellele on aretatud lapik nägu, kortsuline nahk ja punnis silmad, võivad järgmise kümne aasta jooksul Suurbritannias kaduda, sest plaanis on järk-järgult kaotada äärmuslikud tõutunnused.

Inimesed eelistavad sageli lamedanäolisi lemmikloomi. See on seotud instinktidega. Inimestel on geneetiline kalduvus reageerida inimimikute välimusele: ümarale peale, väikesele ninale ja suurtele silmadele.

Prantsuse buldogidel, mopsidel ja inglise buldogidel on aretatud taolised tunnused, aga need põhjustavad loomadele terviseprobleeme, näiteks võimetus normaalselt joosta või hingata.

Teadlased avalikustasid hiljuti uue tööriista: kaasasündinud tervise hindamise (innate health assessment), mis kontrollib koera kümne tunnuse alusel. Ametlikult litsentseeritud kasvatajad tohivad aretada ainult koeri, kes saavad vähemalt kaheksa punkti kümnest.

Hinnatavate tunnuste hulka kuuluvad näiteks kortsuline nahk, lapik nägu, punnis silmad, saba puudumine, kõverad jalad, lühikesed jalad ja jäik lülisammas. Uuringud on näidanud, et selliste tunnustega sündinud loomad kogevad valu juba sünnist saati.

Skeem on vabatahtlik, kuid sellel on lai toetus Suurbritannia loomakaitseorganisatsioonidelt, kindlustusseltsidelt ja Kennelklubilt. Süsteemi väljatöötanud teadlased loodavad valitsust survestada, et hindamine kohustuslikuks muuta ja kasutada seda vahendina seni jõustamata seaduse rakendamiseks, mis keelab ebatervislike koerte aretamise.

Taoline tööriist on teadlaste sõnul oluline panus kroonilise terviseprobleemide vähendamisse, mida põhjustavad koertel äärmuslikud tõustandardid.

Teadlased selgitasid, et ideaalis viib tööriista kasutamine selleni, et mopsi või taksi välimus muutub veidi teistsuguseks. Nende plaan on see, et kümne aasta pärast ei oleks Ühendkuningriigis ühtki litsentseeritud kasvataja poolt aretatud koera, kellel on äärmuslikud tunnused. Tööriista saavad kasutada kasvatajad, kutsikaostjad ja kogu üldsus.

Kuigi Suurbritannias keelab seadus äärmuslike tunnustega koerte aretamise, ei rakendata seda, sest puudub selgus, mida täpselt äärmuslikuks pidada. 2018. aasta loomade heaolu määrused näevad ette, et koera ei tohi aretada, kui tema tervis, geenid või välimus võimaldavad eeldada, et järglastel esineb ebatervislikke omadusi. Karistuseks võib olla litsentsi kaotus või rahatrahv.

Teadlaste sõnul ei ole eesmärk teha tõugude omamisest tabu ega keelata mõningaid tunnuseid, vaid esikohal peab olema looma heaolu. Mõnes riigis, näiteks Hollandis, on mitmed koeratõud tervise- ja heaolukaalutlustel keelatud.