Müüt või tõde: viinasokid alandavad palavikku

Müüt või Tõde?
Gripiga võib palavik kiiresti väga kõrgeks kerkida.
Gripiga võib palavik kiiresti väga kõrgeks kerkida. Autor/allikas: Karin Koppel
Müüt või Tõde?

On mitmesuguseid rahvatarkusi, mis aitavad justkui haigustega võidelda. Novaatori lugeja Hanneli tundis huvi, kas viinasokid tõesti alandavad palavikku.

Arst Liis Puis rääkis, et aastakümneid tagasi oli tõesti väga populaarne palaviku korral lastele viinasokke teha või siis hõõruda nahka viinaga immutatud rätikuga.

Tänapäeval ei soovita arstid seda laste ega ka täiskasvanute puhul.  Sellel on Puisi sõnul mitu põhjust. "Alkohol ärritab nahka, imendub läbi naha ning võib põhjustada mürgistust, seda eriti lastel. Ka sissehingatav alkoholiaur võib lastel viia mürgistuseni," ütles ta.

Viinaga naha jahutamine on olnud tema sõnul populaarne, sest tekitab ajutiselt justkui jahutava tunde. Tegelikult võib sellel tegevusel üllatuslikult olla aga vastupidine toime, sest alkoholi nahalt kiire aurustumise tagajärjel võib tekkida hoopis nahapinna liiga kiire jahtumine. See võib omakorda tekitada külmavärinaid, mis võivad viia hoopis kehatemperatuuri tõusuni.

Arst soovitas, et kui enesetunne on palaviku ajal kehv, tuleks võtta palavikku alandavaid ravimeid ja nahka võib kergelt hõõruda leige veega.

Seega on väide müüt.

Toimetaja: Sandra Saar

