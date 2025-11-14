Meetrikonventsioon 150: miks tuleb mõõta ja testida, et droonid lendaksid?

Meetrikonventsiooni 150. aastapäevale pühendatud lühivideote sarjas "Mõõdetud maailm" tuleb seekord juttu droonitehnoloogiatest ning sellest, miks on droonide puhul mõõtmine ja testimine eiriti oluline.

Droonid on viimastel aastatel muutunud üheks nähtavamaks tehnoloogia arengusuunaks. Neid kasutatakse filmivõtete ja seire kõrval ka päästetöödel, põllumajanduses ning tehnilise järelevalve protsessides. Droonide roll ühiskonnas kasvab kiiresti, kuid sellega koos kasvab ka vajadus nende töökindluse ja ohutuse tagamise järele. Just siin tuleb mängu täpne mõõtmine ja testimine.

Metroserdi rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate valdkonna vanemteaduri Tavo Kangru sõnul tuleb enne, kui droon tohib taevasse tõusta, veenduda selle vastavuses nõuetele. "Lendamise ohutus sõltub sellest, kas drooni lennukiirus, mass ja müratase vastavad kindlale klassistandardile ning kas kaugpiloodil on vastavad pädevused. Kui need tingimused ei ole täidetud, ei ole lendamine lubatud," rõhutas vanemteadur.

Kangru tõdes, et droon peab testima ka drooni võimet säilitada oma funktsionaalsus erinevates elektromagnetväljade tingimustes. "Oluline on, et droon töötaks stabiilselt nii häirekeskkonnas kui ka kõrge niiskuse, temperatuuri või päikesekiirguse tingimustes. Samas tuleb veenduda, et droon ei tekitaks ise signaale, mis võivad segada teisi seadmeid," lisas ta.

Näiteks Metroserdi droonilaboris viiakse drooniga läbi elektromagnetilise vastupidavuse katseid, simuleeritakse kõrgendatud niiskuse ja temperatuuri tingimusi ning tehakse reaaltingimustes lennukatseid, et seade vastaks standarditele ka raskemates keskkonnatingimustes.

Kõik need mõõtmised ja katsed tehakse eesmärgiga tagada, et droonid suudaksid ühiselt ja ohutult õhuruumis tegutseda. Kangru sõnul ei seisne droonide testimine ainult seadmete vastupidavuses – see on ka usaldusväärse mõõtmise küsimus. "Iga test peab andma tulemuse, mida saab võrrelda ja korrata. Ainult nii saame rääkida turvalisest ja teaduspõhisest arengust," rõhutas ta.

Metroserdi rakendusuuringute keskuse droonitehnoloogiate valdkond on loodud toetama Eesti ettevõtteid ja teadusasutusi droonide arendamisel ning testimisel. Metroserdi droonilabori eripära Eesti kontekstis on võimalus läbida kogu testimistsükkel ühest kohast – laboris tehakse nii elektriliste alamsüsteemide mõõtmisi, kui ka lennukatseid välitingimustes, mis muudab testimise kiiremaks ja paindlikumaks.

Usaldusväärne mõõtmine on tänapäeval üks olulisemaid tehnoloogia arengu tugisambaid. See võimaldab ennetada tehnilisi rikkeid, tagada ohutust ja kindlustada, et seadmed töötavad ootuspäraselt kõikjal, kus neid kasutatakse.

Meetrikonventsiooni 150. juubelile pühendatud videosari "Mõõdetud maailm" tutvustab SI-mõõtühikuid, erinevaid mõõtmisvaldkondi ja täpsete mõõtmiste tulevikuperspektiive. Sarjas astuvad üles metroloogid ja teadlased, kes selgitavad, kuidas täpsed mõõtmised aitavad kaasa meie igapäevaelule ja maailma arengule. Vaata ka sarja eelmisi osi.



Sari pälvis 2025. teaduse populariseerimise auhindade jagamisel II preemia kategoorias "Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil".