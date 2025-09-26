Meetrikonventsioon 150: mis on elekter?

Meetrikonventsiooni 150. juubelile pühendatud videosari "Mõõdetud maailm" seekordses osas võetakse luubi alla elektrienergia ja selle mõõtmine. Metroserdi juhatuse liige ja füüsik Aigar Vaigu selgitab, kuidas elektrienergiat mõõta ning miks just mõõtmise täpsus on meie igapäevaelus ja tööstuses hädavajalik.

Argielus nimetame sõnaga "elekter" pistikupesast saadavat elektrienergiat, mõtlemata sageli selle olemuse keerukusele. Ometi sõltub meie elukorraldus elektrienergiaga varustuse olemasolust ja kvaliteedist alates koduseadmete töökindlusest kuni keerukate tootmisprotsesside sujuvuseni.

Nagu koolitunnist mäletame, on elektri puhul võtmetähtsusega pinge ja voolutugevus: kui kahe punkti vahel on potentsiaalide vahe ehk pinge ja nende punktide vahele paigutada takisti ehk koormus, siis viimast läbivad laengukandjad mingi tugevusega. Nende näitajate omavahelist seost iseloomutab Ohmi seadus – kui takistus jääb samaks, siis pinge langedes väheneb ka voolutugevus.

Ajalooliselt meenutavad meile seda punakalt hõõguvad lambipirnid, mis näitasid, et elektrivarustus polnud piisav. Tänapäeva energiaallikate mitmekesisuse, eeskätt taastuvenergia laialdase kasutuse puhul, on lisaks võrgusageduse täpsele jälgimisele kasvanud vajadus mõõta ka reaktiivvõimsust, et vältida ülekoormust ja tagada seadmete stabiilne töö ning elektrivõrgu toimimine

Täpsed mõõtmised pole olulised vaid koduarvestites, kus need tagavad õiglased elektriarved, vaid ka tööstuses, kus need aitavad vältida tootmisseisakuid ja kvaliteediprobleeme. Kõik see tugineb rahvusvahelistele standarditele ning metroloogia põhimõtetele, mis muudavad mõõtmised võrreldavaks üle riigipiiride.

Eestis täidab selles valdkonnas keskset rolli Metrosert, kus hoitakse ja arendatakse pinge ja takistuse riigietalone. Need etalonid on aluseks, et elektriliste suuruste mõõtmised oleksid täpsed, usaldusväärsed ja kooskõlas üleilmsete nõuetega.

Meetrikonventsiooni 150. juubelile pühendatud videosari "Mõõdetud maailm" tutvustab SI-mõõtühikuid, erinevaid mõõtmisvaldkondi ja täpsete mõõtmiste tulevikuperspektiive. Sarjas astuvad üles metroloogid ja teadlased, kes seletavad, kuidas täpsed mõõtmised aitavad kaasa meie igapäevaelule ja maailma arengule. Vaata ka sarja eelmisi osi.