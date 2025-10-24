X!

Meetrikonventsioon 150: mis tagab mõõtmise usaldusväärsuse?

Tehnika
Foto: Metrosert
Tehnika

Meetrikonventsiooni 150 aastapäevale pühendatud lühisarjas tuleb seekord juttu sellest, mis tagab mõõtmiste usaldusväärsuse. Metroserdi metroloogiadivisjoni juht Lauri Lillepea selgitab, miks kalibreerimine ja metroloogiline pädevus võimaldavad usaldada mõõtmistulemusi nii igapäevaelus kui ka ettevõtetes.

Lillepea sõnul võib usaldusväärset mõõtetulemust oodata vaid siis, kui on täidetud neli põhitingimust: "Kõigil huvipooltel peab olema ühine arusaam mõõdetavast suurusest, mõõtmisi viivad läbi kompetentsed mõõtjad, kasutatakse sobivat meetodit ning töövahenditena kontrollitud täpsusega mõõtevahendeid."

Metroserdis on tegeletud mõõtevahendite kalibreerimisega juba aastakümneid. Olemuslikult tähendabki see mõõtevahendi kontrollimist täpsema vahendiga võrdlemise teel. "Kalibreerimise käigus saame teada mõõtevahendi näiduhälbe ehk rahvakeeli, kui palju mõõtevahend valetab. Selle teadmise põhjal saab omanik või kasutaja otsustada, kas vahend on endiselt kasutuskõlblik," selgitas Lillepea. 

Isegi parimad mõõtevahendid võivad tegelikus kasutuses kuluda või ootamatult rivist välja minna, mistõttu on vaja kalibreerimist aeg-ajalt korrata. "Metroserdi kalibreerimistegevus on rahvusvaheliselt tunnustatud läbi akrediteerimise. Nii saab eraisik kui ka ettevõtja sõltumatu kinnituse oma mõõtevahendi seisukorra kohta," rõhutas ta.

"Kui soovid olla kindel oma mõõtevahendite täpsuses, siis on kõige lihtsam mõõtevahendid kalibreerida, konsulteerida sobivaima mõõtemeetodi osas ja koolitada oma töötajad Metroserdis," lisas Lillepea 

Eestis on mõõtmiste ja mõõtevahendite kontrolli korralduse kohta andmeid juba keskajast, iga võimuvahetus tõi kaasa uue korra ja mõõtühikud, 19. sajandi keskel võeti kasutusele vene mõõtühikud. 1919. aastal loodi Eesti esimene päris oma metroloogiaasutus, Kaalude ja Mõõtude Koda, mis pani aluse mõõtevahendite kontrollile ja mõõtühikute ühtlustamisele — sellest kasvas välja tänapäeval tegutsev metroloogia keskasutus ja rakendusuuringute keskus Metrosert. 

1925. aastal seadustati Eestis meetermõõdustik ametlikult, Eestisse toodi kilogrammi ja meetri etalonide koopiad, kehtestati kauplejatele mõõtevahendite kontrolli reeglid ning kohustati kõiki kauplejaid ja mõõtjaid uusi ühikuid kasutusele võtma. See võimaldas ühtlustada mõõtmise tulemusi naabritega ning tagada täpne mõõtmine kaubanduses, tööstuses ja muudes eluvaldkondades.

Usaldusväärne mõõtmine on tänini oluline alusvaldkond, mis aitab tagada kvaliteeti, vältida nii tehnilisi rikkeid kui ka valearvestusi igapäevaelus ja äris. 

Meetrikonventsiooni 150. juubelile pühendatud videosari "Mõõdetud maailm" tutvustab SI-mõõtühikuid, erinevaid mõõtmisvaldkondi ja täpsete mõõtmiste tulevikuperspektiive. Sarjas astuvad üles metroloogid ja teadlased, kes seletavad, kuidas täpsed mõõtmised aitavad kaasa meie igapäevaelule ja maailma arengule. Vaata ka sarja eelmisi osi.

Toimetaja: Jaan-Juhan Oidermaa

Samal teemal

rohkem kui asi

09:07

Meetrikonventsioon 150: mis tagab mõõtmise usaldusväärsuse?

22.10

Euroopa meediauuring: tehisaru ei ole usaldusväärne uudiste allikas

20.10

Ligniinist asfalt võib muuta Eesti teed keskkonnasõbralikumaks

15.10

Professor: Hiina ekspordireeglid viivad tööstuse kaose äärele

13.10

Metsa biotehnoloogia pioneer: geenikäärid säästavad taimearetuses aastaid

13.10

Noorte teadlikkus kõrvaklappide kasutamise riskidest jätab soovida

08.10

Nobeli keemiapreemia läks molekulaarmaailma arhitektidele

07.10

Nobeli füüsikapreemia laureaadid muutsid kvantmaailma veidruse silmnähtavaks

07.10

Aive Pevkur: tulevikuinsener peab valdama eetilist mõtlemist

07.10

Euroopa Liit plaanib parandada veebiküpsiste reeglit

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

09:13

Kumb oli enne – ja või ning?

09:07

Meetrikonventsioon 150: mis tagab mõõtmise usaldusväärsuse?

07:06

Mõned neljajalgsed dinosaurused upitasid end sageli kahele jalale püsti

23.10

Üks aevastus tekitab õhus minuteid püsiva viiruspilve

23.10

Uuring: soojem kliima võib peatada Balti turbamaade kasvu

23.10

Ühendkuningriigi teadlased lõid katkukindlad mutantsead

23.10

Amazoni pilveteenuse rike paljastas taas moodsa maailma haavatavuse

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo