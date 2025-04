Meetrikonventsioon 150: mis on riigietalonid?

Mõõteseadus ütleb, et kui Eestis on mingi füüsikalise suuruse mõõtmine oluline, kehtestatakse ministri käskkirjaga riigietalon. Sealjuures ei ole riigietalon vaid üks konkreetne objekt, vaid terve kompleks, mis koosneb seadmetest, vajalike tingimustega laborist seadmetest ja ekspertteadmistest.

Eestis säilitab Metrosert metroloogia keskasutusena massi, pikkuse, temperatuuri ja elektriliste suuruste valdkondade riigietalone. Need kehtestati majandus- ja taristuministri käskkirjaga "Riigi- ja tugietalonide kinnitamine" 2019. aastal. Lisaks olemasolevate riigietalonide säilitamisele arendatakse neid edasi kõrgema täpsuse ja kaasaegsemate mõõtemetoodikate suunas.

Samuti töötatakse aktiivselt uute riigietalonide arendamise nimel valdkondades, kus Eestil hetkel etalonid puuduvad. Nii on arendamisel aja ja sageduse, optiliste suuruste ning elektrilise võimsuse riigietalonid.

Nurgamõõtude komplekt, Aastast 1975 pärit nurgamõõtude komplekt. Autor/allikas: Metrosert

Mõnede mõõtühikute puhul on riigietaloni hõlpsam hoomata, näiteks massiriigietaloni osa Eestis on kaaluviht ja pikkuse riigietaloni osa metallist otsmõõt. Muuseuminurgas on alles isegi Eesti esimene pikkuse riigietalon aastast 1929. Tegelikult on aga füüsikaliste suuruste mõõtühikud seotud fundamentaalkonstantidega, mida ei saa otseselt käega katsuda ega näha. Siin tulevadki mängu spetsiaalsed seadmed ja nende kasutamisoskus.

Metroloogia keskasutus on iga riigi ühtne allikas mõõtetulemuste jälgitavusele. Jälgitavus tähendab, et iga mõõtetulemus on katkematu ahelana seostatav kõige täpsema võimaliku mõõtühiku realiseerimisega. Näiteks poes korrektselt taadeldud kaalul kurki kaaludes on kaalunäit läbi pika ja katkematu ahela tagasiviidav täpsemate maailmas tehtud mõõtmisteni. Jälgitavuse tagamiseks kalibreeritakse Eesti riigietalone laborites, mis suudavad mõõta Eesti laboritest veel täpsemini, näiteks Saksamaal või Prantsusmaal.

Temperatuuri riigietaloni kasutatav vee kolmikpunkt. Autor/allikas: Metrosert

Metroserdi ülesanne metroloogia keskasutusena on riigietalonide abil kindlustada, et Eestis tehtavad mõõtmised on võrreldavad kõigi teiste sama valdkonna mõõtmistega üle kogu maailma. Nii saab tagada mõõtmiste usaldusväärsuse igal tasandil.

Metroserdi videosari "Mõõdetud maailm" annab ülevaate SI-mõõtühikutest, mõõtmise erinevatest tahkudest ja tulevikuperspektiividest. Sarjas astuvad üles metroloogid ning teadlased selgitavad, kuidas aitavad täpsed mõõtmised kaasa meie igapäevaelule ning maailma arengule.