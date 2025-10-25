Linnaosade jõukus paistab kosmosse

See, kui jõukalt me elame, paistab kosmossegi kätte.

Rahvusvaheline teadlasrühm, kus jäme ots oli Eestiga seotud teadlaste käes, on näidanud, kuidas satelliitide pealt kogutud vaatlusandmete järgi saab päris täpselt järele vaadata, milline on elanike keskmine sissetulek suuremate linnade väiksemates osades.

Vaatluse all oli kolm maailma linna, Amsterdam Hollandis, New York Ameerika Ühendriikides ja Sydney Austraalias.

Euroopa Kosmoseagentuuri seiresatelliitide Sentinel-1 ja Sentinel-2 pardalt tehtud piltidelt paistis, millised värvid ja ka silmale nähtamatu kiirguse lainepikkused eri linnaosades domineerisid.

Tehisaru õppis leidma seoseid nende satelliidiandmete ja riigiametitest saadud elanike keskmise sissetuleku ruumilise jaotuse andmete vahel mõnedes linnapiirkondades ning pakkus siis puhtalt satelliidiandmete põhjal välja, milline võiks olla elanike jõukus teistes linnapiirkondades.

Peale pelga värviinfo analüüsis algoritm ka linnaosa visuaalset korrapära või korrapäratust.

Oleksandr Karasov Soomest Espoost Aalto Ülikoolist, kes on varem töötanud ka Tartu Ülikoolis, kirjutab koos Eesti, Soome ja Hollandi kolleegidega ajakirjas International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, et New Yorgi ja Sydney puhul õnnestus tehisarul määrata linnapiirkondade jõukustase vastavalt 76 ja 78 protsendise täpsusega, Amsterdamis jäi täpsus 51 protsendi kanti.

Analüüs näitas, et elanike jõukus kippus kõrgem olema neis paigus, kus värviinfo järgi leidus suhteliselt rohkesti haljastust või veekogusid.

Ka visuaalne korrapära andis märku suuremast jõukusest, korrapäratus aga pigem vaesemast elanikkonnast.

Uuringu kaugem eesmärk on pakkuda võimalust saada ülevaade elanike sissetulekutasemest eri linnaosades vahest isegi kiiremini kätte kui ametlik statistika suudab pakkuda.

Hellitatakse aga lootust saada sissetulekuandmeid ka niisuguste linnade kohta, näiteks mõnel pool Aafrikas, kus statistika tegemine ongi kehval järjel.

Pildil on Amsterdami kanaliäärne, kus on esindatud kosmossegi paistvad jõukuse märgid — veekogu, rohelus ja korrapära.

