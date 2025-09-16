X!

Sinitihaste sügisränne algas tänavu tavapärasest varem

Loodus
Foto: Kauro Kuik
Loodus

Tänavune soe suvi ja hea pesitsusaasta on toonud kaasa tavapärasest varasema ja arvukama sinitihaste rände, mida on märgata ka Kabli linnujaamas. Keskkonnaagentuuri lindude spetsialist Jaak Tammekännu sõnul on peagi oodata ka musttihaste ja sookurgede rännet.

Septembri keskpaik on Kabli linnujaamas tavapäraselt lindude rände üks tipphetki, mis kestab oktoobri alguseni. Vaatamata teisipäeva hommikul valitsenud vihmasele ilmale on rändetegevus alanud. "Väikestviisi pöialpoisid siiski liiguvad," sõnas Tammekänd saates "Terevisioon". Ta lisas, et tegemist on Eesti kõige väiksema linnuga.

Sel sügisel on Tammekännu sõnul eriti silmatorkav sinitihaste rohkus. "Hästi arvukalt on sel aastal liikvel sinitihane. Tavapärasest nädal aega varem, võib-olla isegi rohkem, hakkas sinitihase massränne pihta," kinnitas ta. Spetsialisti sõnul on see märk liigi edukast pesitsusaastast.

Suurenenud arvukus tähendab, et kõigile ei jagu piisavalt toitu, mistõttu tulebki suunduda lõuna poole. "Nad ütlevad, et peab natukene süüa otsima ja kuskile lõuna poole liikuma, kus toitu natuke rohkem on," selgitas spetsialist.

Lisaks sinitihastele on oodata teiste liikide arvukat läbirännet. Pesitsusedukuse põhjal võib Tammekännu sõnul oodata ka rohket musttihase rännet. Praegused vihmased ilmad sunnivad linde aga paigal püsima.

Ilma paranedes ränne spetsialisti sõnul hoogustub. Järgmisel nädalal on oodata põhjatuult, mis toob endaga kaasa sookurgede massilise liikumise. "Siis võib kindlasti kogu Eestis näha väga arvukat sookurerännet. Hakkab väikestviisi sügise ilme ka meile siia Eestisse jõudma," ennustas Tammekänd.

Kabli linnujaamas püütakse linde kinni, et koguda nende kohta teaduslikke andmeid ja märgistada nad rõngastega. "Kui lind on käes, lähevad kõik andmed, mis me linnu kohta saada on, kirja ja iga linnukene saab endale unikaalse koodiga rõnga ümber jala," kirjeldas spetsialist protsessi.

Rõngastamine võimaldab jälgida lindude rändeteid, kiirust ja elupaigavalikut. Pole haruldane, et jaama satuvad uuesti linnud, kes on seal juba varem rõnga saanud. Samuti püütakse kinni teistes riikides, kõige arvukamalt Soomes, märgistatud linde. "Sedasi on võimalik lindude rändekiirust ja elupaigavalikut jälgida," märkis Tammekänd.

Toimetaja: Airika Harrik

Allikas: "Terevisioon". Küsis: Reimo Sildvee.

Samal teemal

meie kõigi maailm

11:14

Sinitihaste sügisränne algas tänavu tavapärasest varem

09:24

Teadlased tuvastasid mammutite hambaaugu-pisikuid

10.09

Ümarmudilast saab Eestis uus tooraine nii köögis kui ka tööstuses

10.09

Bioloog: lehed kolletuvad tänavu aeglasemalt

08.09

Suviselt soe merevesi tekitab Eesti rannikumere elukatele stressi

08.09

Tumedad suled on raskemad, heledad kergemad

05.09

Lagritsa püsimajäämine eeldab viljakandvaid taimi ja putukarikkust

05.09

Koerte nahauss hüppas Eestis sääse vahendusel inimesele

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

03.09

Koduloomad kasvavad, metsaloomad känguvad

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

12:05

Arktika ja Lõuna-Aasia rahvaste toitumine kujundas soolebakterid eri suunda

11:31

Kagu-Aasia kütid-korilased mumifitseerisid surnuid ammu enne egiptlasi

11:14

Sinitihaste sügisränne algas tänavu tavapärasest varem

10:08

Teed põrgusse sillutavad head vibratsioonid

09:24

Teadlased tuvastasid mammutite hambaaugu-pisikuid

15.09

Eksperdid: sõnumisaladust riivav EL-i eelnõu annaks hoobi sõnavabadusele

15.09

Toiduteadlased: sealiha võiks osaliselt asendada kodumaiste köögiviljadega

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo