Tehislikud magusained teevad keskkonnasõprade meele mõruks

Paljud inimesed on magusa maitsega harjunud ja toidutootjad tulevad neile hea meelega vastu.

Seetõttu on neil kombeks lisada suhkruvabadesse toodetesse muid magusaineid, ja tihtipeale mitte looduslikke, vaid tehislikke.

Nüüd aga selgub, et neid aineid jõuab toidust inimeste vahendusel märgatavas koguses reoveejaamadesse ja sealt edasi ka keskkonda, kus nad saavad saasteaineks.

Mõnegi suhkruasendaja kohta on juba selgunud, et neil võib olla inimestele negatiivne tervisemõju, näiteks võivad nad soodustada diabeeti, südametõbe või vähki.

Mõne kohta on teada ka, et nad võivad kahjustada veeloomi; näiteks võib sukraloos vöödilisel daaniol esile kutsuda väärarenguid ja suur kogus sahhariini võib toimida närvimürgina.

Xuan Li, Qilin Wang ja nende kolleegid Sydney Tehnikaülikoolist Austraalias on nüüd 24 maalt kogutud andmete põhjal analüüsinud, kui palju ja milliseid tehislikke magusaineid reoveejaamades ette tuleb ja kui tõhusalt suudetakse neid veest eemaldada.

Nad said teada, et kõige levinumad reoveemagustajad maailmas on sukraloos, atsesulfaam, sahhariin ja tsüklamaat.

Kõige rikkalikumalt leidub reovees magusaineid Ameerika Ühendriikides, Hispaanias, Indias ja Saksamaal.

Enamasti on nende ainete sisaldus vees suvel 10–30 protsenti kõrgem kui talvel.

Inimese keha ei omasta tehislikke magusained hästi, suuremalt jaolt läbivad nad keha muutumatul kujul.

Selsamal kujul jõuavad nad ka reoveejaama, kus tänapäeval ei suudeta neid enamasti piisavalt hästi eemaldada.

Sahhariini ja tsüklamaati on siiski veel üsna lihtne eemaldada, kuid sukraloosi ja atsesulfaami seevastu juba päris raske.

Ajakirjas Journal of Hazardous Materials avaldatud uuringu autorid kutsuvad asjaomaseid otsustajaid üles pidevale seirele, rangemaile eeskirjadele ja tehnika täiustamisele, et tehismagusainetest tulenevat keskkonnaohtu vähendada.

