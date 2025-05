ÜRO: üleilmne soojenemine ületab kümnendi lõpuks 1,5 °C piiri

Pariisi kliimaleppe eesmärk oli 2015. aastal hoida globaalne soojenemine alla 2 °C kraadi võrreldes tööstuseelse ajaga ja püüelda 1,5 °C kraadise ülempiiri poole. Sihttasemed arvutati võrreldes aastate 1850–1900 keskmisega, mil inimkond ei põletanud veel ulatuslikult kivisütt, naftat ja maagaasi, mis on süsihappegaasi (CO₂) peamised allikad ja kliimamuutuse põhjustajad, vahendab ScienceAlert.

Üha enam teadlasi peavad 1,5 °C eesmärki nüüdseks saavutamatuks, sest CO₂ heitmed jätkuvalt kasvavad. Kõige värskema prognoosi koostas Suurbritannia ilmateenistus Met Office. Analüüsi järgi jääb aastatel 2025–2029 ajavahemiku üleilmne maapinnalähedane keskmine temperatuur 1,2 °C ja 1,9 °C vahele võrreldes tööstuseelse keskmisega.

On 70-protsendiline tõenäosus, et perioodi 2025–2029 keskmine temperatuur ületab 1,5 °C piiri. Samuti on 80-protsendiline võimalus, et vähemalt üks aasta selles vahemikus on soojem kui seni kuumim 2024. aasta. Samuti näitavad arvutimudelid, et üheprotsendilise tõenäosusega ületatakse vähemalt ühel aastal järgmisest viiest 2 °C kraadi soojenemise piir.

"See on esimene kord, kui meie arvutisimulatsioonid sellist sündmust üldse näitavad," ütles Met Office'i teadlane Adam Scaife. Ta meenutas, et kümmekond aastat tagasi näitasid prognoosid esimest korda väga väikest võimalust, et üks aasta ületab 1,5 °C piiri ja see juhtuski 2024. aastal.

Iga lisanduv kraad võib maailmas tugevdada kuumalaineid, äärmuslikke sademeid, põudasid ning jääkatte, merejää ja liustike sulamist. Eelmisel nädalal registreeriti Hiinas temperatuurid üle 40 °C, Araabia Ühendemiraatides tõusis termomeeter peaaegu 52 °C kraadini ja Pakistanis möllasid surmavad tormid pärast tugevat kuumalainet.

Arktika soojenemine ületab prognooside järgi jätkuvalt üleilmse keskmise järgmisel viiel aastal. Merejää prognoosid aastateks 2025–2029 viitavad täiendavale kahanemisele Barentsi meres, Beringi meres ja Ohhoota meres.

Lõuna-Aasias tuleb aga järgmise viie aasta jooksul keskmisest niiskem periood. Sademete mustrid viitavad ka keskmisest niiskematele tingimustele Sahelis, Põhja-Euroopas, Alaskal ja Põhja-Siberis ning kuivematele tingimustele Amazonases.