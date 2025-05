Barbie kaotas ühiskondlike muutuste tuules kõrged kontsad

Barbie, kes astus 65 aastat tagasi lavale kõrgetel kontsadel, eelistab tänapäeval üha madalama tallaga jalavarje. Ligi 3000 Barbie-nukku käsitlenud analüüsist selgus, et nukutööstuse kuulsaim toode on muutunud käsikäes ühiskondlike normidega.

Austraalia ja Ühendkuningriigi podoloogide läbi viidud uuringust selgus, et madala tallaga kingad levisid Barbie'de seas järk-järgult. Nende hinnangul peegeldavad muutused töökohtadega seotud reeglite lõdvenemist ja ametivõimaluste laienemist ühiskonnas, vahendab Guardian.

Barbieland ehk Barbie'de elupaik kujutab endast dünaamilist keskkonda, kus muutuvad ajas nii tööpoliitika kui ka ühiskondlikud normid. Kui Barbie kunagi modellina karjääri alustas, kandis ta alati kõrgeid kontsi. Nuku jalalabad oli sõna otseses mõttes 40-kraadise nurga all esimesed 30 aastat, mil ta töötas nii jäätisekohvikus kui ka näiteks astronaudina. Esimesed lameda tallaga jalavarje kandvad mudelid pandi müüki 1990. aastatel. Barbie töötas tol perioodil näiteks McDonald'sis, tegutses paleontoloogina ja arendas videomänge.

Möödunud aastal ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringu kohaselt on aga 60 protsendi uute Barbie-nukkude jalad kindlalt maas. Monashi ülikooli professori ja uuringu juhtivautori Cylie Williamsi sõnul peegeldab see muutusi töökultuuris ja riikide seadusandluses.

Uuring sai tõuke Greta Gerwigi 2023. aasta Barbie-filmist, kus Margot Robbie kehastatud nukku tabas eksistentsiaalne kriis, kui ta oma jalatallad maha toetas. See inspireeris Williamsit ja tema kolleege Barbie lampjalgsust kontrollima. Kasutades goniomeetrit, mõõtsid teadlased kokku ära 2750 Barbie jala nurga.

Ehkki tervisevaldkonnas räägitakse tihti kõrgete kontsade kandmisega seotud ohtudest, tuleks teadlaste sõnul anda naistele võimalus otsustada ise, mida ja millal jalga tõmmata. "Maailmas, kus Barbie võis ameti poolest olla küll ükskõik kes, ei paindunud tema pahkluud 30 aastat. See on sobiv metafoor naistelele suunatud jäikadele ühiskondlikele ootustele," sõnas Brightoni ülikooli juhtivpodoloog Dao Tunprasert.

Barbie'sid valmistava mänguasjatootja Matteli pressiesindaja sõnul ongi viimane aastakümme olnud Barbie tootedisainis seni kõige ambitsioonikam. Näiteks on nad laiendanud nahatoonide, juuksevärvide, tekstuuride ja kehakujude mitmekesisust ning toonud müügile puuetega nukud.