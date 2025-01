Soe talv võib kevadist loomade ärkamist veidi varasemaks nihutada

Keskkonnaameti loomaabi peaspetsialist Karmel Ritson ei pea sooje talvi loomadele suureks probleemiks. "Ma ei usu, et kõik nüüd sassis-vussis on. Oleme sooje talvi varemgi näinud, linnud ja loomariik suudab nende tingimustega kohaneda," sõnas peaspetsialist saates "Terevisioon". Ehkki mõne liigi kevadine ärkamine võib toimuda tavapärasest varem, ei ole see tema sõnul loodusele tervikuna ohtlik.

Hiljuti sai nii ühismeedias kui ka ajakirjanduses palju tähelepanu Pärnus ringi uidanud ja jões sulistanud mõmmik. Ritsoni sõnul on tegu siiski pigem erandiga. "Oleme saanud üksikuid teateid talveunest üles ärganud loomadest, nendest antakse märku keskkonnaametile ja soovitakse teada, mida nendes olukordades teha saab," märkis peaspetsialist.

Samuti on mõnel juhul märgatud ka talvepesi. Neist võiks Ritsoni sõnul ametile teada anda, et nad saaks need kuni 15. aprillini karude talveune huvides kaitse alla võtta. Pesadest kuni 300 meetri kaugusel ei tohi jahti pidada ega metsa langetada. Peaspetsialist kummutas ka levinud arusaama, et karud eelistavad talvituda koobastes. Tegelikult võivad nad oma talvepesa rajada ka kuusenoorendikku või okste vahele, kus nad võivad metsas jalutavatele inimestele sootuks märkamatuks jääda.

Kuigi arvatakse, et karud magavad talve maha järjestikuse sügava unega, ei tardu nad talveune ajal nagu näiteks siilid. Nii võivad karuotid oma talvepesas aeg-ajalt üles ärgata, eriti juhul, kui pesa muutub niiskeks või temperatuur kõigub. "Selles ei ole midagi uut, et karud talvepesas üles ärkavad. See, et nad linnakeskkonda satuvad ja otsustavad talisuplema minna, see on natukene ebatavalisem," sõnas Ritson.

Muu hulgas võib karud linna ajada õhukeseks muutunud rasvakiht. "Ei ole välistatud, et talvel satub karu kätte ka mõni mesitaru, neid teateid meile detsembris tuli. Üldiselt tulevad karud toime, aga ei ole välistatud, et see talv tuleb veel tagasi," arutles peaspetsialist.