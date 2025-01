Universumi kiirpaisumise võisid valla päästa kvantvahu gravitatsioonilained

Kui arvate, et praegune inflatsioon on kõrge, siis teadke, et see kahvatub peaaegu olematuks kosmilise inflatsiooni kõrval, mis valdas kogu maailmakõiksust vaid mõni hetk pärast universumi teket Suures Paugus.

Tänapäevaste kosmoloogiateooriate järgi paisus universum, kui ta oli vaid sekundi murdosa murdosa vanune, vähem kui silmapilgu jooksul rohkem kui miljard miljardit miljardit miljardit miljardit miljardit korda suuremaks. Seda nimetatakse kosmiliseks inflatsiooniks.

Just kosmiline inflatsioon pani aluse ka galaktikate ja nende parvede jaotusele maailmaruumis: ta venitas ürgse kvantvahu fluktuatsioonid laiale skaalale ja määras sel moel aine suuremastaapse paigutuse meie universumis.

Teadlased ei tea, mis jõud kosmilist inflatsiooni tagant tõukas. See näib olevat üks täiesti salapärane jõud, mis tuli ei tea kust, toimis ülivõimsalt ja kadus jäljetult. Jõu tekitajat on nimetatud inflatonväljaks, aga see on väga hüpoteetiline postuleering.

Nüüd on rühm teadlasi välja käinud uue teooria, mis seletab kosmilist inflatsiooni ilma salapärast inflatonvälja appi võtmata.

Daniele Bertacca Itaaliast Padova Ülikoolist ja ta kolleegid kirjeldavad võrguvaramusse arXiv üles riputatud eelretsenseerimata artiklis, kuidas esialgu veel suhteliselt mõõdukas tempos paisunud vastsündinud universumis hakkas pulbitsev kvantvaht liikvele lükkama gravitatsioonilaineid. Need aegruumi lainetused levisid laiali, põrkusid omavahel ja võimendasid üksteist.

Bertacca ja ta kaaslased arvutasid välja, kuidas eriti soodsate tingimuste korral võivad gravitatsioonilained üksteist just sellisel viisil võimendada, et koovad aegruumi lõime just niisuguse mustri, mida võime välja lugeda tänapäeval ilmaruumi täitva iidse kosmilise mikrolaine-taustkiirguse ruumilisest jaotusest.

Selline on selle teadlasrühma teooria; nüüd jääb oodata, kas taustkiirguse peenemast analüüsist õnnestub teooriale ehk mingit tõendust leida.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.