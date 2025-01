Uuring: hiidjäämägede tekkes mängib kliimamuutuse asemel võtmerolli juhus

Antarktika mandriliustike mass on vähenenud viimastel kümnenditel aastas keskmiselt 150 miljardi tonni jagu ja jääkadu on ajas järjest kiirenenud. Hiljutine analüüs osutab samas, et äärmiselt suurte jäämägede tekkes pole mõtet kliimamuutust süüdistada ja hoopis murettekitavam on väikeste jäämägede rohkus.