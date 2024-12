Taimi Paljak: Lääne-Eestis tuleks vaim mustadeks jõuludeks valmis panna

Kui Lapimaal on maa nüüdseks valge ja väljas 17 miinuskraadi, siis Eestisse sarnast ilma Paljaku sõnul lähiajal oodata pole. Eestis teeb ilma ookeani kohalt tulev läänevool. "Ookeanivesi on soe ja see annab jõudu madalrõhkkondadele, mis kihutavad Euroopa poole. Ei ole sellele vastas praegu külma kõrgrõhkkonda, mis suudaks seda takistada," märkis Paljak saates "Terevisioon".

Mässumeelse ookeani kujundatud ilm on Eestis samuti mässumeelne ja muutub sünoptiku sõnul lausa poole ööpäevaga. "Täna hommikune ilus karge ilm asendub õhtuks juba lume ja lörtsiga. Mandril võib-olla näeb juba natuke ka lund, aga kohe on jälle lörts ja vihm. Nii see paraku jätkub," kirjeldas ta.

Veidi rahulikumat ilma ja nullilähedasemaid kraade on Paljaku sõnul oodata reedel ja laupäeval. Jõulude eel jätkub aga muutlik ilm ning eriti just Ida-Eestis võib sadada lund ja lörtsi. "Nii et jõuluõhtul ida pool ja keset Eestit on vast lootus, et paar-kolm sentimeetrit lund on maas. Samas lääne pool ma arvan, et lumi ei suuda vastu pidada vihmale ja plusskraadidele," sõnas sünoptik.

Teisisõnu võiks vähemalt Lääne-Eesti elanikud Paljaku sõnul vaimu valmis panna, et jõulud on lumeta. "Kui nüüd juhtub niiviisi just sattuma, et kerge lumi tuleb ja tuleb miinus, siis see on ainult puhas rõõm. Siiski arvan, et lääne pool tuleb ikka valmis olla selleks, et lund meile ei jagu," nentis ta. Kui lumi peakski ootamatult maha tulema, ei jää see Paljaku sõnul kindlasti esimeseks jõulupühaks pidama: "Ma ei usu jõuluimesse, et äkki kõik stabiliseerub."

Aastavahetuse ilma ennustamiseks tuleb toimuvat Paljaku sõnul päev-päevalt jälgida. Varasemate aastate põhjal hinnates võib ilm tema sõnul rahuneda ja miinuskraade tuua. "Samas see on jälle sünoptikute närvidel mängimine, et ühel päeval annab seda lootust ja teisel päeval jälle on kiire tormlemine jätkumas," märkis ta. Sestap pole välistatud, et aastavahetusel rahunemist siiski ei saabu.

Püsiva lume tulekuks on sünoptiku hinnangul lootust jaanuaris. "Kas see saab olema kuu esimesel poolel või teisel poolel? Samas ma siiski arvan, et talv tuleb sel aastal ka," arutles ta. Varasematel aastatel pole selles suhtes näha korrapära: vahel on lumi tulnud alles jaanuari teises pooles ning püsinud märtsini.