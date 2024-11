Pärast tähtaega esitatud tööd peetakse kehvemaks

Kui esitada töö pärast tähtaega, kipuvad inimesed arvama, et see on kehvemini tehtud kui täpselt samasugune aga õigeks ajaks esitatud töö.

Värske teadusuuringu järgi võib tähtajaületus panna teisi inimesi tajuma töö tegijat vähem asjatundlikuna, mistõttu peetakse mitterahuldavamaks ka tema töö tulemust.

David Fang Ameerika Ühendriikidest Stanfordi Ülikoolist ja Sam Maglio Kanadast Toronto Ülikoolist kutsusid katseid tegema tuhandeid Ameerika ja Briti inimesi, nende seas juhtivatel kohtadel töötajaid, kelle üks ülesannetest on ka teiste töötajate töötulemusi hinnata.

Katses osalejatele pakuti vaadata mitmesuguseid töötulemuste näidiseid nagu reklaamiflaiereid, kunstiteoseid, äripakkumisi, tootetutvustusi, fotosid ja uudislugusid ning paluti hinnata, kui head need on. Enne aga mainiti, kas töö tegija oli esitanud selle tähtajaks või jäänud esitamisega hiljapeale.

Siis tuligi välja, et kui hindajatele öeldi, et töö oli esitatud tähtajast hiljem, pidasid nad seda järjekindlalt kehvemini tehtuks kui need, kellele oli täpselt sama töö kohta öeldud, et tegija oli selle tähtajaks valmis saanud.

Uuringust, mille tulemused on ilmunud ajakirjas Organizational Behavior and Human Decision Processes, ilmneb ka, et töö esitamisest varakult enne tähtaega ei ole parema hinnangu saamisel rohkem abi kui täpselt tähtajaks esitamisest.

Samuti ei olnud vahet, kui pikalt üle tähtaja töö valmimisega läinud oli, päev või nädal või kuu, ikka hinnati seda sama halvaks.

Halb hinnang jäi püsima ka juhtudel, kui töö tegija kohta öeldi, et ta oli hilinemisest ette teatanud. Ei aidanud palju ka see, kui töötaja oli väidetavalt varem alati oma asjad õigeks ajaks ära teinud.

Hinnangule avaldas mõju hilinemise põhjus. Kui põhjus ei olnud töö tegija kontrolli all, oli hinnangu langus väiksem, kui tegija kontrolli all olnud põhjuse korral.

Samuti osutus pehmendavaks asjaoluks see, kui tööd või selle valmimise tähtaega ei peetud eriti oluliseks.

Järeldused oma tööharjumuste muutmisvajaduse kohta võib siit teha igaüks ise.

