Kaks kammlooma võivad ühineda üheks isendiks

Iga inimene on täiesti omaette isik, omaenda unikaalse isikukoodiga ja oma isikliku ainulaadse geenikoodiga. Nii me neist asjadest üldiselt ju aru saame. Aga loomariigis on olendeid, kelle jaoks ei ole isendite vaheline piir sugugi nii selge ja ületamatu kui enamikul tavaks.