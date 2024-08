Nädalaks orbiidile saadetud astronaudid võivad jõuda koju alles uuel aastal

Ameerika kosmoseagentuur NASA andis sel nädalal teada, et Starlineri tandem ei saa Maale naasta enne, kui kapsel ära parandatakse. Kui see aga septembri alguseks ei õnnestu, võivad Butch Wilmore ja Suni Williams tagasi koju pääseda alles 2025. aasta veebruaris, vahendab The Guardian.

NASA alustas juba ettevõttega SpaceX läbirääkimisi, et see jätaks oma kosmoselaevale Crew Dragon selleks ajaks kaks tühja kohta. Boeingu ja NASA läbirääkimiste tõttu lükkus Crew Dragoni algselt planeeritud start kuu aega edasi.

Boeingu astronaudid suundusid Starlineri pardal rahvusvahelisse kosmosejaama (ISS) 5. juunil. Algselt pidid nad seal veetma vaid kaheksa päeva. Nüüd on paari ohutu naasmine aga kahtluse all, sest kapsli põtkurite töös esines tõrkeid.

Boeingu pressiesindaja sõnul valmistab ettevõte kosmoselaeva ette võimaluseks, et see saadetakse tagasi Maale automatiseeritult ilma meeskonnata. Astronautide naasmine SpaceX'i kosmoselaeva pardal annaks aga suure hoobi Boeingu mainele. Lennundushiid on püüdnud aastaid SpaceX-ile mehitatud kosmoselendude vallas konkurentsi pakkuda.

Praegu on kapsel põkkunud ISS-iga. Kuigi esialgu hindas NASA ettevaatusest Starlineri kosmoselaeva kosmosekõlbulikuks vaid 45 päevaks, andis agentuur ettevõttele probleemide lahendamiseks 45 päeva jagu pikendust.

Edaspidi peab Starliner põkkumismooduli koha vabastama, et sinna saaks end ankurdada Crew Dragon ja selle pardal olevad astronaudid pääseksid kosmosejaama. Esialgu pidi SpaceX üheksanda mehitatud lennu astronaudid saatma rahvusvahelisse kosmosejaama augusti keskel. Nüüd pole starti NASA teatel oodata enne 24. septembrit.

Juulis teatas Boeing põhjalike maapinnal toimunud katstetuste järel, et Starlineri töös esineb tõrkeid. Sealhulgas lakkasid järsult töötamast kapsli põtkurid ja kosmoselaevast lekkis heeliumi. Augusti alguses andis ettevõte pressiteates teada, et usub endiselt võimalusse Starliner koos astronautidega Maale tagasi tuua.

Hiljuti ilmunud artiklid osutavad, et tüli NASA ja Boeingu juhtkonna vahel oli suurem, kui avalikkuses paista lastakse. Väidetavalt kahtleb osa kosmoseagentuuri juhtidest, kas Williams ja Wilmore peaksid naasma Maale Starlineri pardal.

Sel nädalal toimus ka Starlineri tegevust koordineeriva NASA kommertslendudeprogrammi koosolek. NASA teatel vaidlustas osa agentuuri juhtivinseneridest Boeingu esitatud katseandmed ega toetanud ka plaani kasutada astronautide tagasi toomiseks Starlinerit. Teisisõnu ei langetanud NASA edasise käitumise osas veel otsust.

Kosmoseekspertide sõnul pole tõrked katsejärgus kosmoselaevade töös midagi enneolematut. Näiteks komsoseuuringute instituudi vanemteaduri Jerry Stone'i sõnul oli Starlineri lend kavandatud katsemissiooni ja mehitatud katselennuna, mille eesmärk oli muu hulgas ületada ootamatuid tõrkeid.

Boeingu senised katsetused osutavad, et juunis lakkasid neli Starlineri põtkurit töötamast, kuna need kuumenesid üle ja lülitusid seepeale automaatselt välja. See-eest paistis katsetes osa mootorite tõukejõud piiratud kütusekoguse tõttu olevat ootuspärasest nõrgem.