Ööl vastu laupäeva on oodata troopilist ööd, mil õhutemperatuur ei lange alla 20 kraadi, ütles keskkonnaagentuuri juhtivsünoptik Taimi Paljak.

Paljaku sõnul jääb Põhja-Eestis öine õhutemperatuur 20 kuni 23 kraadi piiresse. Ida-Eestis võib küündida öine temperatuur kuni 25 kraadini.

"Ainult saartel ja mandri lääneosas võib õhutemperatuur langeda hommikuks veidi alla 20 kraadi," ütles Paljak.

Troopilist ööd põhjustab tänavu lõunapooluselt Balti riikide kohale saabunud soe õhumass, nentis Paljak.

Troopilisi öid esineb Eestis enamasti igal suvel, mil õhutemperatuur ei pruugi langeda alla 20 kraadi mitmel järjestikusel ööpäeval.

Paljak märkis, et troopilised ööd spetsiifiliselt looduslikku keskkonda eriliselt ei mõjuta, võib mõjutada aga näiteks aiataimi.

"Kuna kuumadele ööperioodidele järgnevad tänu värsketele õhumassidele ka värsked ilmad, siis looduslik keskkond liialt mõjutada ei saa," sõnas ta.

Paljak lisas, et suurem mõju on hoopis inimestel, eriti linnas elavatel. "Lisaks asfalteedele püsivad mitu päeva kuumana ka teatud materjalidest hoonete seinad, mis ei anna võimalust inimestele ennast välja puhata. Pikkamööda hakkab see ka tervisele mõjuma," ütles sünoptik.