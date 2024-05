Sõda Ukrainas kammitseb suur-konnakotkaste rännet

Ukrainas käival sõjal on tõsiseid tagajärgi ka loomadele ja lindudele. Muu hulgas häirib sõjategevus lindude rännet. Inglise ja Eesti teadlased annavad teada, et suur-konnakotkas, liik, kelle arvukus on viimaseil aastakümneil niigi langusse pööranud, on sõja puhkedes pidanud taluma ka oma rännuelu segipaiskumist.