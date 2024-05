Marko Mägi: Tartu vareseoht peaks jaanipäevaks möödas olema

Sel nädalal ilmusid Tartus Anne kanali äärde hoiatussildid kirjaga "ETTEVAATUST / KURI VARES". Linnuökoloog Marko Mägi tervitab silte kui head lahendust kohalikule üksikjuhtumile. Oht, et vares oma pesa lähedale sattujaid ründab, peaks tema hinnangul mööduma kuuga.

Linnuökoloog Marko Mägi 16. mai seisuga veel Anne kanali äärde pandud hoiatussiltidest teadlik polnud. "Samas tervitan seda algatust, sest olen ka ise oma varasemates linnurünnakute kommentaarides öelnud, et see on üks suhteliselt odav viis inimeste tähelepanu juhtida," ütleb ta.

Pealegi on pilt Mägi sõnul üsna humoorikas ja lausa kutsub pildistama. Seeläbi võib vareste ja teistegi lindude rünnakuhoiatuse teade laiemalt levida. "Ega tegelikult teist meetodit ei olegi: see on lokaalne ja asjakohane," tõdeb ta.

Linnuökoloog ei taha uskuda, et üksikjuhtumite tõttu hakkaks keegi korraldama meediakampaaniat stiilis "Hoia turu sillast eemale või saad vastu pead". "Kui aga keegi juhtub vastu pead saama, siis on põhjust sellest siiski rääkida," sõnab ta.

Kurja varese eest hoiatav silt Anne kanali ääres Autor/allikas: Airika Harrik

Läbi aegade on Mägi sõnul teatud piirkondaes olnud probleeme üksikute südikate varestega, kes ei pelga inimest ja ründavad teda, kui pojale liiga lähedale juhtutakse. Peagi võivad varestel pojad pesast väljas olla ja viimane aeg on inimesi hoiatada.

"Õnneks on tegu üksikute lindudega, massilist linnurünnakut ei ole põhjust karta. Siiski tuleb tähelepanelik olla vareste, kajakate ja tiirude läheduses. Jaanipäevaks peaks vareserünnakuoht möödas olema," osutab Mägi.

Tema sõnul tegutses Kroonuaia silla lähistel aastaid üks botaanikaaias pesitsev vares, kes möödujaid pähe koputas. "Sain ka ise seal vareselt nii sõimata kui ka nokaga vastu pead," meenutab linnuökoloog.