Sünoptik: Põhja-Aafrika soe on külastanud Eestit tavatult sageli

Põhja-Aafrika soojad õhumassid on jõudnud sel kevadel üheskoos Sahara kõrbetolmuga Eestisse tavapärasest märksa sagedamini. Keskkonnaagentuuri juhtivsünoptiku Taimi Paljaku sõnul on siiski vara öelda, et tegu on uue normaalsusega.

Keskkonnaagentuuri andmetel oli kolmapäeval mitmel pool Eestis mõõtmisajaloo kõige soojem 10. aprill. Päeva kõige kõrgemad temperatuurid olid Kagu-Eestis, Tartu-Tõravere meteoroloogiajaamas mõõdeti 25,6°C, Võrus 25,5°C ja Valgas 25,0°C. Mõned nädalad varem oli tõusnud klassikaliselt talvekuuks loetavas märtsis temperatuur 20 kraadini.

Paljaku sõnul pole varakevadel Põhja-Aafrika siia jõudmises midagi ebaharilikku. "Varakevad on kindlasti see aeg, kui lõunast see soe siia jõuab. Põhja-Aafrika sooja kohta öeldaksegi, et see soe jõuab koos tolmuga siia kõige sagedamini just varakevadel," selgitas Paljak saates "Terevisioon".

Tavaliselt juhtub seda varakevadel aga vaid korra. "Tavatu on see, et sel kevadel on Aafrika soe jõudnud meieni juba kolm korda," sõnas sünoptik. Samuti pole olnud aprilli esimesel kolmandikul Eestis kunagi varem sedavõrd soe.

Ühe sooja kevade põhjal ei tohiks teha tema sõnul aga veel kaugeleulatuvaid järeldusi. "Kui me kliimamuutusest räägime, tuleb vaadata ikka pikemat perioodi. Muidugi on täheldatud, et üha sagedamini on jõudnud Aafrika väga sooja õhumassi Pürenee poolsaarele, Hispaaniasse ja Portugali. Mida aasta edasi, seda sagedamini," tõdes Paljak.

Lähitulevikku vaadates nentis sünoptik, et ilm muutub lähiajal jahedamaks. Päeva maksimumtemperatuurid jäävad enamasti 15°C piirist madalamale. "Kui on suur ootus see, et praegu läheb kogu aeg soojemaks, siis pigem tõmbub ilm praegu tagasi. Kuni nädalalõpuni on meil mõõdukalt soe, plusskraadides öösiti ja päeval tõuseb ikka üle kümne kraadi. Järgmisel nädalal pääseb põhja poolt külm taas liikvele," sõnas Paljak.

"Valget lörtsikihti päris maha ei jää, aga vihma sekka lörtsi kindlasti tuleb. Kui on tuuline, siis on ka kõle," lisas sünoptik. Praegu sünoptikule avanev pilt ei luba ka veel sooja ilma naasmist. Pigem järgib temperatuur tavapärast aprillitemperatuuri kõverat.

Maailmas tervikuna on olnud tavapärasest soojemad viimased kümme kuud. Eestis on olnud jahedam. Meil oli oktoober, november, detsember ja jaanuar tavapärasest madalama temperatuuriga. [...] Veebruar ja märts olid Eestis tavapärasest soojemad," sõnas Paljak. Samas mõjutavad soojemad mered ja ookeanid tema sõnul ka kindlasti Eesti ilma.