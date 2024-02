Depressiooniga kaasneb kehatemperatuuri tõus

Terves kehas terve vaim, teadsid juba vanad roomlased. Nüüd on Ameerika teadlased täpsustanud selle maksiimi eitust ja tõdevad, et paljudel juhtudel asub liiga kuumas kehas pikaajaliselt masendunud vaim.

Ashley Mason San Francisco California Ülikoolist ja ta kolleegid kirjutavad ajakirjas Scientific Reports, et kõrge kehatemperatuur ja vaimu räsiv depressioon käivad inimestel pahatihti käsikäes.

Uuringust ei ilmne siiski, kas just kuumenenud keha põhjustab depressiooni või kutsub hoopis depressioon esile kehatemperatuuri tõusu.

Teadlased oletavad, et depressioonis inimeste kehatempertuur võib tõusta otsesemalt temperatuuri reguleerimise mehhanismide häirumise või kaudsemalt ainevahetuse muutuste toimel või mõlema mõjuri ajel korraga, aga kindlad nad ei ole ja jätavad lahti võimaluse, et kumbki neist tegureist mängus ei ole.

Mason ja ta kolleegid uurisid enam kui 20 tuhande inimese andmeid. Inimesed olid seitse kuud järjest kandnud kehal teibiga väikest termomeetrit ja andnud iga päev teada võimalikest depressioonisümptomitest. Osalejaid oli tervelt 106 maalt.

Andmetest oli selgelt näha, et raskemate sümptomitega seondus kõrgem kehatemperatuur. Vähem selgelt ilmnes märke võimalikust seaduspärast, et inimestel kelle kehatemperatuur ööpäeva jooksul vähem muutub, on samuti kalduvus raskemate sümptomite all kannatada; seda seost tuleb veel edaspidi uurida.

Autorite sõnul käib nende tulemus huvitaval kombel kokku mõnede varasemate teadusuuringutega, mis on näidanud, et kuuma vanni või saunaskäigu järel võib depressioon nõrgeneda.

Võimalik seletus on nüüdsete tulemuste valgel ehk selles, et pärast ülesoojenemist võib kehatemperatuur kompensatsiooniks hoopis päris tugevalt langeda, näiteks higistamise kaudu, mis võib siis vähendada ka depressioonisümptomite tõsidust.

Aga eks ole ka paljud eestlased ja küllap meie naaberrahvadki tähele pannud, et tuline saun võib meeleolule hästi mõjuda.

