Lapsevanemate võitlus ühismeediahiidudega kogub hoogu

USA föderaalkohtunik otsustas hiljuti , et riigi põhiseaduses sõnavabadust kaitsev punkt ei vabasta ühismeediaplatvorme neil postitatava sisu eest vastutamisest. Nõnda võib oodata, et sadade lapsevanemate ja koolide esitatud hagi paisub rekordilähedase suurusega kohtusüüdistuseks, vahendab R2 tehnikakommentaaris Kristjan Port.

Maailmas keskmiselt kasutavad tööealised inimesed iga päev sotsiaalmeedias üle 2,5 tunni. Niinimetatud detox-meediadieedi tulemusel on näidatud, et selle maailma kasuliku osaga toimetulemiseks piisaks ka poolest tunnist. Aja tagasivõtmine nõuab aga tahtejõudu. Järelikult ulatub selle maailma mõju inimpsüühikale sügavamale muudest elukeskkonna ilmingutest ja paistab, et isegi vabast tahtest. See viitavaid jooksvale diskussioonile vaba tahte illusioonist. Enamus nõustuvad ju, et nad peaksid seda inforuumi vähem külastama, aga ei suuda sellest lihtsalt loobuda.

Sotsiaalmeedia pakub meeldimiste, jagamiste ja jälgijate kogumise kaudu tugevaid ja mõõdetavaid sotsiaalseid hüvesid. Uuringute järgi on just need selle meediavormi liigtarbimise peamised põhjused. Isegi kui esmapilgul võiks arvata, et selleks on sealt saadav kiire ja hetkeline meelelahutus ja lõbu.

Evolutsioon kujundas inimest palju rohkem sotsiaalseid suhteid kui meelelahutust tarbivaks loomaks. Inimesi ühendavad mitmed universaalsed vajadused, nende seas kuuluvustunne, olla ühe või mitme rühma liikmeks, olla aktsepteeritud ning kogeda käitumist suunavat kiitust ja tunnustust. Kas nende otsimistega võib minna üle piiri?

Vanasti oleks olnud lihtsam vastata ja tõdeda, et suhelda võiks isegi rohkem. Teistega suhtlemiseks samal ajal samasse kohta minemine, kirjade vahetaminevõi helistamine on kõik aeglased, suhteliselt ressursinõudlikud, üpris kulukad ja samas väikese infotihedusega suhtlusvormid. Seevastu kaasaegne sotsiaalmeedia on mugav ning ligipääsetav tööriist inimlike vajaduste rahuldamiseks ajast ja asukohast sõltumata.

Seetõttu võib juhtuda sagedamini ka seda, et millegi hea poole püüeldes minnakse üle piiri ja kohtutakse üha rohkem ebameeldivaga. Vajadus end teiste kaudu valideerida võib muutuda meeldimiste tagaajamisest püsivaks sõltuvuseks, mille tagajärjena süveneb pettumus, kui postitused põhjustavad oodatust halvemaid tulemusi. Tuttavate edust tingitud kadedus, teiste eludes toimuva nägemine ja sündmustest või olulisest teabest ilmajäämine jne muutuvad piinavaks

Arvatavalt pole võõrad ka ebameeldivad või vaenu õhutavad kommentaarid jmt. Sellest järeldub, et suurearvulise ja suure ajalise panusega kasutajaskonnas peavad esile tulema kurvemad tagajärjed ning jõulisemad enda ja teiste päästmise katsed.

Tegelikkuses on mitmel pool maailmas kohtutesse juba esitatud ühismeedia ettevõtete vastu suunatud süüdistusi mitmesuguste kahju põhjustamise väidetega. Räniorus kogub hoogu kuulduste järgi kohalikus edetabelis rekordilähedase suurusega kohtusüüdistus. Sajad lapsevanemad ja koolid üle USA esitasid ühise süüdistuse samaaegselt Facebooki ja Instagrami omaniku Meta, Tik-Toki, Google ja Snapchati omaniku Snapi vastu.

Nelja suure ühismeedia hiiu vastu esitatud süüdistuskokkuvõttes esineb korduvalt Briti alama Molly Russelli nimi. 14-aastane neiu sooritas 2017. aastal enesetapu. Põhja-Londoni kohtule esitatud tunnistuses kirjeldab neiu isa, et vaatas pärast tütre surma tema veebiajalugu, mida ta nimetas maailmade süngeimaks materjaliks. Neiu sotsiaalmeedia koosnes suures osas enesevigastamist ja enesetappu normaliseerivast ning toetavast materjalist. Seda saabus Molly aadressile erinevate platvormide kaudu veel tükk aega pärast neiu surma.

Ameeriklased kasutavad kurba juhtumit ühe tõendina, mis pidavat vähemalt osaliselt demonstreerima sotsiaalmeediat kui laste tervist ohustavat toodet. Väidetavalt on arvukalt lisatõendeid, et ettevõtted on olnud ohust pikemat aega teadlikud, aga jätkavad selle levitamist ega tee pingutusi probleemi lahendamiseks. Enesetapule kaasaaitamine on vaid osa tervisele kahju põhjustava toote valmistamises süüdistavast materjalist. Etteheidete raskuskese rajaneb kahjuliku sõltuvuse teadlikule tekitamisele ja selle tagajärgedele.

Sotsiaalmeedia platvormid on seni end õigustanud USA põhiseaduses sõnavabadust kaitsva esimese parandusega. Nad esitasid selle argumendi põhjal omapoolse avalduse, et kohus ei võtaks nende vastu suunatud süüdistust üleüldse arutlusele.

Just äsja otsustas aga föderaalkohtunik, et ettevõtted ei saa seda USA põhiseaduse peatükki hagi blokeerimiseks kasutada. Lisaks määras kohtunik, et kehtivate seaduste tõlgenduses ei ole need tehnilised platvormid neile esitatud teabe kirjastajad. Viimaseid kaitseb seadus trükitud sisu eest vastutamisest, pannes selle ainult raamatu või artikli kirjutanud autorile.

Sotsiaalmeedia manipuleerib seevastu autorite ning lugejatega ja kujundab, mida nende teenuses avaldatakse. Järelikult on nad aktiivne sisu koostaja, sellest hüvede saaja ja vastutaja. Eeldatavalt jätkub antud vaidlus järgmistes kohtuastmetes.

Esmaspäevast neljapäevani võib Kristjan Porti tehnoloogiakommentaari kuulda Raadio 2 saates "Portaal".