Nooremad ja haritud põllumehed võtavad rohkem riske

Värske uuring näitab, et Eesti talunike julgus uusi lahendusi katsetada sõltub suuresti sellest, kui vana on taimekasvataja, milline on tema haridus ja mida ta täpselt põllul kasvatab.

Maaelu Teadmuskeskuse ja Eesti Maaülikooli teadlaste analüüsist selgub, et nooremad, kõrgemalt haritud ja suuremate maavaldustega põllumehed võtavad riske märksa altimalt. Kokku analüüsisid teadlased 541 Eesti põllumehe vastuseid, et kaardistada nende suhtumist riskidesse erinevates majandamisega seotud olukordades.

Selgus, et põllumajandusharude vahel esineb erinevus. Aianduse ja püsikultuuride viljelejad hindavad end märksa riskialtimaks kui näiteks teraviljakasvatajad. Lisaks toovad tulemused esile, et kui talunik on valmis võtma suuremaid riske, eelistab ta eelkõige katsetada uuenduslikke masinaid ja tehnoloogiaid. Uute põllukultuuride või senisest teistsuguste maaharimisvõtete proovimise osas ollakse aga ettevaatlikumad.

Teadlaste hinnangul on sellele üsna loogiline seletus. Aiandussaadused, nagu näiteks marjad, riknevad väga kiiresti. Nii seisavad kasvatajad pidevalt silmitsi ajakriitiliste otsustega, mis sunnivad neid tegema kiireid valikuid, kuhu ja kuidas enda toodangut turustada. Teravilja on aga võimalik pikemalt säilitada ning selle müüki saab hoolikamalt planeerida.

Silma torkas seegi, et mahepõllumajanduse toetuskavaga liitunud ja põllumajanduskindlustust pooldavad tootjad on samuti altimad uusi lahendusi proovima.

Eakate põllumeeste madalam riskijulgus on seotud nende eluetapiga: pensioniea lähenedes keskendutakse pigem stabiilse sissetuleku hoidmisele kui suurte, pika tasuvusajaga uuenduste juurutamisele. Suuremate talude uuendusmeelsust toetab aga asjaolu, et neil on võimalike ebaõnnestumiste pehmendamiseks suuremad finantspuhvrid.

Teadlaste hinnangul on neil leidudel selge praktiline väärtus. Kuna muutlikud kliima ja turg nõuavad taimekasvatajatelt kiiret kohanemist, peaks riiklik põllumajanduspoliitika soodustama põlvkondade vahetust ja hariduse omandamist. Ühtlasi panevad teadlased poliitikakujundajatele südamele, et liigne sõltuvus toetustest võib vähendada talunike riskivalmidust, mistõttu tuleks abimeetmeid ja uuenduste soodustamist disainida targalt, arvestades põllumeeste erinevaid profiile.

Uurijad kirjutavad oma leidudest lähemalt ajakirjas Q Open.

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