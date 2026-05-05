Aasta kooliks 2026 sai Pärnu Koidula gümnaasium

"Väga hea tunne on. Jess, tegime ära! Tõime võidu Pärnusse, nagu me alguses mõtlesime," sõnas Pärnu Koidula gümnaasiumi direktor Indrek Kaldo: "Haridusuuendus, mille viimastel aastatel siin Koidula koolid tehtud oli, on uurimulik õpe. See tähendab, et loodussuuna peal toimub 90 protsenti keemiatundidest ainult keemialaboris ja pooled bioloogiatundidest bioloogialaboris, kus nad katseid teevad."

Kooli 11. klassi õpilased Loore Lee Allmaa ja Elisabeth Tagobert rõõmustavad aasta kooli tiitli üle väga ja kiidavad oma koolikeskkonda. "Minu üks lemmikasju on see, et siin on nii palju suundi. Noor, kes tahab siia õppima tulla ja arstiks minna, saab minna loodussuunda ja õppida seal süvendatult keemiat-bioloogiat. Kui on huvi majanduse vastu, saab õppida süvendatult majandust ettevõtlussuunal. Iga noor leiab siit suuna, mis teda huvitab," sõnas Lee.

"Eriti meeldib, et õpetajad on hästi vastutulelikud. Arvestatakse kõigi vajadustega ja võtavad õpilasi kui võrdseid. Meil on väga palju kokkuhoidlikke klasse, toimuvad erinevad lauluvõistlused," sõnas Tagobert.

Aasta kooli finaal toimus kahes voorus. Žürii antud punktide ja esimese hääletusvooru tulemuste liitmisel selgusid kolm finalisti, kelle seas läks aprilli keskpaigas käima uus hääletusvoor. Finaali pääsenud koolidest tegi lühireportaažid ETV2 noortesaade "Nova".

Lisaks Pärnu Koidula gümnaasiumile pääsesid superfinaali Kaarli kool ja Tartu rakenduslik kolledž VOCO. Nende seast sai kõige rohkem hääli Pärnu Koidula gümnaasium, kelle poolt anti kahes voorus kokku üle 12 000 hääle.

Konkursiga sooviti tänavu esile tõsta koole, kus viiakse koostöiselt ja kogukonda kaasavalt ellu tõenduspõhiseid haridusuuendusi, toetatakse iga õppija ja koolipere liikme heaolu ning arendatakse õppija eripära väärtustavat koolikultuuri.

Võrreldes aasta varasemaga uuenes hindamissüsteem ja koolidel tuli teha põhjalikum eneseanalüüs, et nad saaksid oma tegemisi ning õpimeetodeid sisukamalt tutvustada.

Kokku kandideeris sellel aastal aasta kooli tiitlile 15 kooli. Varem on aasta kooli tiitli pälvinud Kindluse kool, Jõhvi gümnaasium, Metsküla algkool, Läänemaa ühisgümnaasium, Uulu põhikool, Võru gümnaasium, Viljandi gümnaasium ja Tallinna 32. keskkool.

Aasta kooli konkursi korraldavad Harno ja "Terevisioon". Vaata ka NOVA reportaaži Pärnu Koidula gümnaasiumist.