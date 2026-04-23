Õpilaste teadustööde konkursi peapreemiad läksid Tartusse, Tallinna ja Otepääle

Õpilaste teadustööde riikliku konkursil pälvisid sel aastal gümnaasiumiastmes esikoha Marion Lisette Kasela Hugo Treffneri gümnaasiumist ja Anna Egorova Tallinna reaalkoolist. Põhikooliõpilastest tunnistati parimaks Anete Kõiv Otepää gümnaasiumist ja Theodor Karu Tallinna reaalkoolist.

Marion Lisette Kasela uuris biotehnoloogias laialt kasutatava bakteri kaitsevõimet viiruste vastu. Õpilasteadlane eraldas kompostimullast ja tiigiveest erinevaid baktereid nakatavaid viiruseid ehk faage, et testida, kui hästi suudavad bakteri sissehitatud kaitsesüsteemid sissetungijaid kahjutuks teha.

Katsete käigus selgus, et bakteri kaitsemehhanismid on väga valivad ning ühe spetsiifilise süsteemi edukas tõrjetöö suudeti teadusmaailmas tuvastada esmakordselt. Uurimus näitas, et isegi väga sarnaste viiruste rünnakutele reageerib bakter erinevalt, pakkudes teadlastele ja tööstustele väärtuslikke teadmisi igapäevaste biotehnoloogiliste tootmisprotsesside töökindlamaks muutmiseks.

Kaselat juhendasid Hedvig Tamman Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudist ning Angela Peeb Hugo Treffneri gümnaasiumist.

Anna Egorova uuris võimalust tuvastada laevade kiirust ja kaugust veealuste anduritega salvestatud lainete abil. Õpilane koostas andmete töötlemiseks poolautomaatse lahenduse, mis aitab mereliiklust jälgida isegi siis, kui aluste tavapärased asukohaseadmed on teadlikult või tehnilise rikke tõttu välja lülitatud.

Katseandmete analüüs näitas, et tekkivate lainete põhjal saab veesõiduki kiiruse leida väga täpselt, ent kauguse arvutamisel tekkisid paratamatult suuremad vead. Lõppjäreldusena aitab kirjeldatud meetod rannikumeres edukalt hinnata mööduvate laevade liikumiskiirust, kuid vahemaa usaldusväärsemaks arvutamiseks peavad teadlased loodud mudelit tulevikus täiendama.

Egorovat juhendas Tallinna Tehnikaülikooli mereteadlane Tarmo Soomere.

Anete Kõiv uuris Otepää Gümnaasiumi esimese ja kolmanda kooliastme õpilaste suuhügieeni teadlikkust ning harjumusi. Õpilane kogus ankeetküsitlusega andmeid 173 koolikaaslaselt, et kaardistada noorte igapäevast rutiini ja arusaamu hammaste hooldamise olulisusest.

Tulemustest selgus, et kuigi enamik vastanutest peseb hambaid igapäevaselt kaks korda, kasutatakse hambavahede puhastamise vahendeid suhteliselt harva ning eelkõige noorematel õpilastel on vanematega võrreldes puudulikumad teadmised nikotiinitoodete ja toitumise mõjust suutervisele. Töö näitas, et noorte suuhügieeni harjumused on üldiselt head, kuid teadlikkuse tõstmiseks ja püsivate rutiinide juurutamiseks tuleks koolides hambaarstide abiga senisest rohkem ennetustegevusi korraldada.

Kõivu juhendas Inga Kotkamäe Otepää gümnaasiumist.

Theodor Karu uuris peibutushäälte kasutamise mõju lindude püügiedukusele Vaibla linnujaamas. Õpilane võrdles kahe rändelindude püüdmiseks üles seatud võrguliini andmeid, millest ühes rakendati ligimeelitamiseks helipeibutist ja teises mitte.

Tulemustest tuli välja, et lisahäälte kasutamine tõstis tugevalt sotsiaalsema parvekäitumisega liikide, näiteks suitsupääsukeste ja roolindude püügikoguseid, ulatudes mõnel päeval isegi enam kui kahekümnekordse erinevuseni. Uurimusest tuli välja, et sihipärane peibutamine aitab rõngastajatel ja teadlastel oluliselt tõhustada rändeuuringuid, kuigi eraklikumate linnuliikide puhul on meetodi kasu märkimisväärselt väiksem.

Karu juhendasid Reet Varik Tallinna reaalkoolist ning Kristjan Adojaan Tartu Ülikooli loodusmuuseumist ja botaanikaaiast.

Rahvusvahelised konkursid

Lisaks valiti välja Eesti esindajad rahvusvahelistele konkurssidele. Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursile (toimub septembris Saksamaal, Kielis) lähevad Eestit esindama Marion Lisette Kasela (Hugo Treffneri gümnaasium) ja Elea Adele Helena Vihalem (Tallinna reaalkool). Ülemaailmsele teaduskonkursile Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF 2027) Ameerika Ühendriikides lähevad Anna Egorova (Tallinna reaalkool) ja Ralf Maapalu (Tallinna reaalkool).

Võimaluse esindada Eestit Taiwani rahvusvahelisel teadusvõistlusel (TISF 2027) pälvisid Anette Roop (Hugo Treffneri gümnaasium) ja Heli Valgeväli (Tallinna reaalkool). Londoni STEM-suvekooli (LIYSF), mida korraldab juulis London Imperial College, läheb Eestit esindama Laura-Maria Liiv (Tartu Jaan Poska gümnaasium).

Sajad õpilastööd

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss juba oma 25. sünnipäeva. Sel korral esitati konkursile 284 õpilastööd 72-st koolist. Kokku osales konkursil 315 õpilast, neist tüdrukuid 225 ja poisse 90. Töödest 55 esitati põhikooliastmes ja 229 gümnaasiumiastmes. Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes esitati enim töid socialia valdkonnast (92 tööd), järgnesid naturalia (75 tööd), humaniora (71 tööd) ja realia (46 tööd). Esitatud töödest 72 olid praktilised tööd ja 212 uurimistööd. Töödest 27 koostati paaris- või rühmatööna ja 257 individuaaltööna.

II vooru pääsenud 100 uurimuse täpsemaid lühitutvustusi saab näha konkursi kogumikus.

2026. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi tulemused:

Gümnaasiumiastmes

I preemia (1500 €)

Marion Lisette Kasela (Hugo Treffneri gümnaasium) töö "Keskkonnaproovidest bakteriofaagide eraldamine ja Pseudomonas putida faagivastaste kaitsesüsteemide uurimine" eest, juhendajad: Hedvig Tamman, Angela Peeb;

Anna Egorova (Tallinna reaalkool) töö "Laeva kiiruse ja kauguse määramine mõõtekohast laevalainete salvestuste alusel (lähtudes klassikalisest Kelvini laineteooriast)" eest, juhendaja: Tarmo Soomere.

II preemia (1100 €)

Kirke Kaarna (Tartu Jaan Poska gümnaasium) töö "Minu vaarvanemate lood 20. sajandi heitlikel aegadel" eest, juhendaja: Ulve Mägi;

Mia Kukk (Vanalinna hariduskolleegium) töö "Teose teekond helilooja töölaualt avaliku ettekandeni 1970. aastatel Kuldar Singi ja Raimo Kangro klaverisonaatide näitel" eest, juhendaja: Anu Kõlar.

III preemia (700 €)

Elea Adele Helena Vihalem (Tallinna Reaalkool) töö "Tänavaruumi taimestiku liigiline mitmekesisus ja selle seos elanike hoiakutega Kadrioru piirkonna Raua asumi näitel" eest, juhendaja: Tiina Talvi;

Ralf Maapalu (Tallinna Reaalkool) töö "Suure keelemudeli agendi käitumismustrite uurimine krüptoturgudel kolme käitumisliku mänguteooria mudeli alusel" eest, juhendajad: Helen Kaasik, Hanna Britt Soots.

Põhikooliastmes

I preemia (1000 €)

Anete Kõiv (Otepää Gümnaasium) töö "Õpilaste suuhügieeni teadlikkus ja harjumused Otepää Gümnaasiumi I ja III kooliastmes" eest, juhendaja: Inga Kotkamäe;

Theodor Karu (Tallinna Reaalkool) töö "Peibutamise tõhusus lindude rõngastamise eesmärgil Vaibla linnujaama näitel" eest, juhendajad: Reet Varik, Kristjan Adojaan.

II preemia (800 €)

Villem Kiris ja Aleksander Peterson (Tartu Kesklinna Kool) töö "Lauamäng "Metsiku Põhjala tuuled"" eest, juhendajad: Andra Kalda, Svetlana Karm;

Säde Kalda (Tallinna Nõmme Põhikool) töö "Imetajad Saarde tuulepargis" eest, juhendaja: Oliver Kalda.

III preemia (700 €)

Riste Nellis (Kuressaare Hariduse Kool) töö "Ujurid (Dytiscus) ja tõmmuujurid (Graphoderus) Saaremaal" eest, juhendajad: Rein Nellis, Inge Vahter;

Sofia Beril Gündüz (Kuressaare Hariduse Kool) töö "Kormoran (Phalacrocorax carbo): bioloogia ja levik Saaremaa laidudel aastatel 1992–2025. Inimeste suhtumine kormoranisse" eest, juhendajad: Inge Vahter, Karl Jakob Toplaan.

Juhendajapreemiad

Eduka juhendamise eest auhinnati I preemia pälvinud tööde juhendajaid (1700 € tööle kokku):

· Hedvig Tamman ja Angela Peeb töö "Keskkonnaproovidest bakteriofaagide eraldamine ja Pseudomonas putida faagivastaste kaitsesüsteemide uurimine" juhendamise eest,

Tarmo Soomere töö "Laeva kiiruse ja kauguse määramine mõõtekohast laevalainete salvestuste alusel (lähtudes klassikalisest Kelvini laineteooriast)" juhendamise eest,

Inga Kotkamäe töö "Õpilaste suuhügieeni teadlikkus ja harjumused Otepää Gümnaasiumi I ja III kooliastmes" juhendamise eest,

Reet Varik ja Kristjan Adojaan töö "Peibutamise tõhusus lindude rõngastamise eesmärgil Vaibla linnujaama näitel" juhendamise eest.

Rahvusvahelised auhinnad

Eesti esindamine Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil (septembris 2026):

Marion Lisette Kasela (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö "Keskkonnaproovidest bakteriofaagide eraldamine ja Pseudomonas putida faagivastaste kaitsesüsteemide uurimine" eest, juhendajad: Hedvig Tamman, Angela Peeb;

Elea Adele Helena Vihalem (Tallinna Reaalkool) töö "Tänavaruumi taimestiku liigiline mitmekesisus ja selle seos elanike hoiakutega Kadrioru piirkonna Raua asumi näitel" eest, juhendaja: Tiina Talvi.

Eesti esindamine konkursil Regeneron International Science and Engineering Fair (mais 2027):

· Anna Egorova (Tallinna Reaalkool) töö "Laeva kiiruse ja kauguse määramine mõõtekohast laevalainete salvestuste alusel (lähtudes klassikalisest Kelvini laineteooriast)" eest, juhendaja: Tarmo Soomere;

Ralf Maapalu (Tallinna Reaalkool) töö "Suure keelemudeli agendi käitumismustrite uurimine krüptoturgudel kolme käitumisliku mänguteooria mudeli alusel" eest, juhendajad: Helen Kaasik, Hanna Britt Soots.

Eesti esindamine Taiwani rahvusvahelisel teadusvõistlusel (TISF, veebruaris 2027):

Anette Roop (Hugo Treffneri Gümnaasium) töö "Inimese koorioni gonadotropiini bioloogilise aktiivsuse mõõtmine embrüo pesastumise mudelsüsteemist saadud proovides" eest, juhendajad: Darja Lavõgina, Eha Paabo;

Osalemist rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Heli Valgeväli (Tallinna Reaalkool) töö "Eesti noorte ettekujutus haridussüsteemist aastal 2050 "Hakkab looma" unistamistalgutele saadetud visioonide põhjal" eest, juhendaja: Siret Siim.

Eesti esindamine Londoni STEM-suvekoolis (LIYSF), mida korraldab London Imperial College (juulis 2026):

Laura-Maria Liiv (Tartu Jaan Poska Gümnaasium) töö "Alumiinium-õhkkütuseelemendi suurima võimsuse ja kõrgeima energiatiheduse leidmine, varieerides anoodi ning pooltahkete ja vedelate elektrolüütide koostisega" eest, juhendajad: Tavo Romann, Einike Reinvelt.

Kõik tulemused koos eripreemiatega leiab Eesti teadusagentuuri kodulehelt.