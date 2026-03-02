X!

Veenusel on tunneleid, mida mööda on voolanud laava

Universum
Foto: Hawaiian Volcano Observatory / U.S. Geological Survey
Universum

Veenusel on kunagi pursanud hulgaliselt vulkaane. Mõni vulkaan võib seal olla pursanud veel üsna hiljutigi.

Nüüd on teadlased leidnud Veenuselt üles ka ühe laavatunneli, maa-aluse käigu, mida mööda on kuum laava kunagi, võib-olla geoloogilises mõttes mitte väga ammu voolanud.

Niisuguseid tunneleid tekib ka Maal, kui algul lahtise laavavoolu peale hangub ajapikku üha paksenev kõva koorik.

Vulkaanipurske lõppedes võib tunnel tühjaks jääda. Mõnikord juhtub, et mõne aja pärast variseb tunneli lagi kohati sisse. Just niisuguse varingukoha ongi Itaalia teadlased nüüd Veenuselt leidnud.

Avastus sündis seekord üsna vanade vaatlusandmete põhjal, sest värskemaid lähivaatluste andmeid ei ole viimasel ajal palju võtta.

Kuid piltide analüüsi meetodid arenevad aina edasi, ja teadlasi endidki võib tabada ka mõni eriline nutikushetk.

Nii ongi rühm Trento Ülikooli kaugseirajaid leidnud vulkaanitunneli varingu üles piltidelt, mis on tehtud aastail 1990 kuni 1992 Ameerika kosmosesondi Magellan pardalt.

Leonardo Carrer, Elena Diana ja Lorenzo Bruzzone kirjutavad ajakirjas Nature Communications, et laavatunnel asub madallameda vulkaani Nyx Mons lähedal.

Tunneli läbimõõt on olnud umbes üks kilomeeter, lagi ta kohal on olnud vähemalt 150 meetri paksune.

Avastus on tähelepanuväärne ka ses kontekstis, et vulkaanitunneleid ei ole niisama lihtne avastada ka Maa peal. Ka siinseist tunneleist saadakse pahatihti teada alles siis, kui neil lagi kuskilt sisse variseb.

Veenusel aga segavad vaatlust veel paksud pilved, mistõttu planeedi pinna pilte tuleb teha radariga.

Tingimused laavatunnelite tekkeks tunduvad Veenusel olevat paremad kui Maal, sest raskusjõud on seal nõrgem ja atmosfäär tihedam, miska võib üsna paks koorik laavavoo peale päris kiiresti moodustuda.

Selleks, et Veenuse laavatunneleid lähemalt edasi uurida, tuleb oodata pilte ja mõõtmistulemusi tulevastelt lendudelt Veenusele.

Praegu ongi mõned lennud plaanis: Euroopa Kosmoseagentuuri orbiter Envision peaks startima aastal 2031 ja NASA hallatav Veritas võib-olla varemgi.

Pildil on laavatunnel Hawaiil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

otse kosmosest

08:32

Veenusel on tunneleid, mida mööda on voolanud laava

26.02

Naabergalaktika hüperhiidtäht võib peagi plahvatada

23.02

Gravitatsioon loob Neptuuni taga lumememmi meenutavaid objekte

09.02

Linnutee keskel ei tarvitse musta auku ollagi

02.02

Maa moodi planeet Päikese moodi lähitähe juures võib olla pisut külmavõitu

28.01

Tähtedevahelises tolmus võib tekkida peptiide

26.01

Kuueaastane taevauuring andis seni selgeima pildi universumi paisumisest

22.01

Uuring: lasteaiakaaslased rikastavad lapse soolestikku rohkem kui pere

21.01

Võõrkomeet 3I/Atlas hakkas pärast Päikesest möödumist tugevalt aurama

15.01

Eesti ja Läti taevas sähvatas kolmapäeva õhtul haruldane boliid

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

14:40

Uus lähenemine võib muuta eesnäärmevähi sõeluuringu meestele mugavamaks

14:25

Arstid: veipimine toob noortele kaasa uued ja rasked kopsuhaigused

10:46

Iseseisvumisaja noorte sale keha peitis ootamatult kõrget veresuhkru taset

10:37

Kliima soojenemine sunnib piiritajat varem pesitsema

10:07

Eesti kalateadlane lahendab reishi-seene abiga tekstiiliprügimuret

08:41

Türannosaurus jooksis kikivarvul

06:05

Ülikoolid saavad õiguse luua tasulised üheaastased eestikeelsed magistriõppekavad

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo