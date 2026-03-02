Veenusel on tunneleid, mida mööda on voolanud laava

Nüüd on teadlased leidnud Veenuselt üles ka ühe laavatunneli, maa-aluse käigu, mida mööda on kuum laava kunagi, võib-olla geoloogilises mõttes mitte väga ammu voolanud.

Niisuguseid tunneleid tekib ka Maal, kui algul lahtise laavavoolu peale hangub ajapikku üha paksenev kõva koorik.

Vulkaanipurske lõppedes võib tunnel tühjaks jääda. Mõnikord juhtub, et mõne aja pärast variseb tunneli lagi kohati sisse. Just niisuguse varingukoha ongi Itaalia teadlased nüüd Veenuselt leidnud.

Avastus sündis seekord üsna vanade vaatlusandmete põhjal, sest värskemaid lähivaatluste andmeid ei ole viimasel ajal palju võtta.

Kuid piltide analüüsi meetodid arenevad aina edasi, ja teadlasi endidki võib tabada ka mõni eriline nutikushetk.

Nii ongi rühm Trento Ülikooli kaugseirajaid leidnud vulkaanitunneli varingu üles piltidelt, mis on tehtud aastail 1990 kuni 1992 Ameerika kosmosesondi Magellan pardalt.

Leonardo Carrer, Elena Diana ja Lorenzo Bruzzone kirjutavad ajakirjas Nature Communications, et laavatunnel asub madallameda vulkaani Nyx Mons lähedal.

Tunneli läbimõõt on olnud umbes üks kilomeeter, lagi ta kohal on olnud vähemalt 150 meetri paksune.

Avastus on tähelepanuväärne ka ses kontekstis, et vulkaanitunneleid ei ole niisama lihtne avastada ka Maa peal. Ka siinseist tunneleist saadakse pahatihti teada alles siis, kui neil lagi kuskilt sisse variseb.

Veenusel aga segavad vaatlust veel paksud pilved, mistõttu planeedi pinna pilte tuleb teha radariga.

Tingimused laavatunnelite tekkeks tunduvad Veenusel olevat paremad kui Maal, sest raskusjõud on seal nõrgem ja atmosfäär tihedam, miska võib üsna paks koorik laavavoo peale päris kiiresti moodustuda.

Selleks, et Veenuse laavatunneleid lähemalt edasi uurida, tuleb oodata pilte ja mõõtmistulemusi tulevastelt lendudelt Veenusele.

Praegu ongi mõned lennud plaanis: Euroopa Kosmoseagentuuri orbiter Envision peaks startima aastal 2031 ja NASA hallatav Veritas võib-olla varemgi.

Pildil on laavatunnel Hawaiil.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.