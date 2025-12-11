X!

Tömpsuu suudab eemaldatud harknäärme täielikult taastada

Loodus
Foto: ZeWrestler / Wikimedia Commons
Loodus

Mehhiko tömpsuu, nahuapäraselt aksolotl, Eestis rahvasuus mõnikord ka otse veekoletiseks nimetatud loomake on sabakonnaliste seltsi kuuluv lamedapoolse pea, keha ja sabaga paarikümne sentimeetrine vee-elukas, kes elab terve elu vastsena ega saa kunagi valmikuks.

Arvatavasti just selle püsivastselisusega seotult on tal hämmastav regeneratsioonivõime: kahjustada saanud või lausa kaotsi läinud kehaosi suudab ta täielikult taastada, nii jäsemeid, silmi kui osaliselt isegi ka aju.

Saksa ja Ameerika teadlased on nüüd tuvastanud, et mehhiko tömpsuu suudab vajaduse korral uuesti üles ehitada ka laitmatult talitleva harknäärme.

Harknääre ehk tüümus on selogroogsete loomade elund, mis paikneb südame ees ja kus küpsevad ja arenevad immuunsüsteemi jaoks ülivajalikud T-rakud.

Anna Czarkwiani Dresdeni Tehnikaülikoolist ja ta kolleegid eemaldasid noortel tömpsuudel harknäärme nii täielikult kui said ja jälgisid siis, kuidas selle asemele kasvas uus harknääre. Jälgimiseks kasutasid nad nii kuvamistehnikat, koeproove kui ka RNA järjeldamist.

Enam kui pooled loomad suutsid harknäärme taastada. Selleks kulus neil umbes 35 päeva. Mitte ühelgi maailma loomal ei ole varem täielikult kõrvaldatud harknäärme täielikku taastumist täheldatud.

Taastunud harknääre sarnanes algsega suuruselt ja kujult, aga mis veelgi olulisem, see ka talitles täiesti normaalselt.

Czarkwiani ja ta kaaslased uurisid ka harknäärme taastumist korraldavaid geneetilisi, molekulaarseid ja rakulisi mehhanisme, mida nad kirjeldavad lähemalt ajakirjas Science Immunology.

Teadlased loodavad, et mehhiko tömpsuu harknäärme taastumist põhjalikumalt uurides võiks tulevikus leida võimalusi harknäärmekoe taastamiseks ka inimestel.

Immuunsüsteesmi olulise keskusena aitab harknääre haigusi ära hoida, kuid vanemas eas kipub ta aegamööda alla käima.

Mehhiko tömpsuu, keda elabki looduslikult ainult Mehhikos, on seal tänapäeval paraku saanud ohustatud liigiks, keda kahjustab muu hulgas pealinna México valgumine ümberkaudseile aladele.

Teadusuudised on Vikerraadios eetris esmaspäevast reedeni ca kell 8.35 ja laupäeval ca kell 8.25.

meie kõigi maailm

09:24

Tömpsuu suudab eemaldatud harknäärme täielikult taastada

09.12

Tartu teadlased tõid Eestisse ligi kuus miljonit eurot tippteaduse raha

08.12

Eesti teadlased sihivad geenikääridega pruunistumatut õuna ja maitsetut uba

07.12

Teadlased: kliimamuutused võivad Leedust kuused viia

05.12

Elu hakkas keerukaks minema miljard aastat seniarvatust varem

03.12

Tänavu sähvis pikne kõige enam Antslas

03.12

Väike amööb nihutas päristuumsete organismide kuumataluvuse piiri

03.12

Anakondad on olnud kogu aeg sama suured kui praegu

01.12

Svante Pääbo: hirm inimkonna peatse väljasuremise ees on alusetu

28.11

Kodukassid jõudsid Euroopasse arvatust märksa hiljem

lugejate lemmik

hüpe teise maailma

11:33

Inglise saviauk nihutas tuletegemise alguse märksa varasemaks

11:19

Doktoritöö: Eesti filmitootjad kaasavad publikut alles lõppfaasis

10:32

Eksperdid: Eesti kommipakkidega reeglina petta ei saa

09:59

Tehnohiiud toovad nutiprillid avalikuks nuhtluseks uuele ringile

09:24

Tömpsuu suudab eemaldatud harknäärme täielikult taastada

10.12

TI õpib ennustama inimese kavatsusi inimestest teistmoodi

10.12

Uuring: Florese kääbikud surid välja ilmselt pika põua tõttu

ajatu klassika
üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo