Tömpsuu suudab eemaldatud harknäärme täielikult taastada

Mehhiko tömpsuu, nahuapäraselt aksolotl, Eestis rahvasuus mõnikord ka otse veekoletiseks nimetatud loomake on sabakonnaliste seltsi kuuluv lamedapoolse pea, keha ja sabaga paarikümne sentimeetrine vee-elukas, kes elab terve elu vastsena ega saa kunagi valmikuks.

Arvatavasti just selle püsivastselisusega seotult on tal hämmastav regeneratsioonivõime: kahjustada saanud või lausa kaotsi läinud kehaosi suudab ta täielikult taastada, nii jäsemeid, silmi kui osaliselt isegi ka aju.

Saksa ja Ameerika teadlased on nüüd tuvastanud, et mehhiko tömpsuu suudab vajaduse korral uuesti üles ehitada ka laitmatult talitleva harknäärme.

Harknääre ehk tüümus on selogroogsete loomade elund, mis paikneb südame ees ja kus küpsevad ja arenevad immuunsüsteemi jaoks ülivajalikud T-rakud.

Anna Czarkwiani Dresdeni Tehnikaülikoolist ja ta kolleegid eemaldasid noortel tömpsuudel harknäärme nii täielikult kui said ja jälgisid siis, kuidas selle asemele kasvas uus harknääre. Jälgimiseks kasutasid nad nii kuvamistehnikat, koeproove kui ka RNA järjeldamist.

Enam kui pooled loomad suutsid harknäärme taastada. Selleks kulus neil umbes 35 päeva. Mitte ühelgi maailma loomal ei ole varem täielikult kõrvaldatud harknäärme täielikku taastumist täheldatud.

Taastunud harknääre sarnanes algsega suuruselt ja kujult, aga mis veelgi olulisem, see ka talitles täiesti normaalselt.

Czarkwiani ja ta kaaslased uurisid ka harknäärme taastumist korraldavaid geneetilisi, molekulaarseid ja rakulisi mehhanisme, mida nad kirjeldavad lähemalt ajakirjas Science Immunology.

Teadlased loodavad, et mehhiko tömpsuu harknäärme taastumist põhjalikumalt uurides võiks tulevikus leida võimalusi harknäärmekoe taastamiseks ka inimestel.

Immuunsüsteesmi olulise keskusena aitab harknääre haigusi ära hoida, kuid vanemas eas kipub ta aegamööda alla käima.

Mehhiko tömpsuu, keda elabki looduslikult ainult Mehhikos, on seal tänapäeval paraku saanud ohustatud liigiks, keda kahjustab muu hulgas pealinna México valgumine ümberkaudseile aladele.

